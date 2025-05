Prime Gaming propose depuis longtemps des jeux gratuits de façon régulière. Et justement, cinq d’entre eux sont encore disponibles en ce moment, et il serait vraiment dommage de les manquer. Voyez plutôt.

Comme chaque mois, Prime Gaming propose une sélection de jeux à télécharger gratuitement pour les abonnés Amazon Prime. Et si vous ne l’avez pas encore fait, il vous reste encore un peu de temps pour récupérer certains des titres encore gratuits. En effet, cinq jeux sont disponibles jusqu’au 14 mai 2025 inclus, et il serait dommage de passer à côté.

Plein de jeux gratuits à récupérer vite sur Prime Gaming

Une fois ajoutés à votre compte, ces jeux vous appartiennent définitivement. Pas besoin d’y jouer tout de suite : ils resteront dans votre bibliothèque, prêts à être lancés quand vous le souhaitez. Prime Gaming se montre généreux en ce moment avec :

Lysfanga The Time Shift Warrior

C’est sans doute le titre le plus original de la sélection Prime Gaming. Lysfanga est un jeu d’action où vous pouvez remonter le temps pour faire équipe… avec vos propres doubles. Chaque boucle temporelle crée une nouvelle version de vous-même, ce qui ouvre la porte à des stratégies complexes et spectaculaires. Le gameplay est nerveux, les combats dynamiques, et l’esthétique très soignée. Un excellent jeu pour les amateurs d’action et de réflexion.

Schtroumpfs 2 : The Prisoner of the Green Stone

Si vous cherchez une aventure plus légère avec Prime Gaming, direction le village des Schtroumpfs. Dans ce jeu familial, vous incarnez plusieurs Schtroumpfs dans une mission coopérative pour sauver leur monde. Accessible, coloré et amusant, le jeu s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux adultes nostalgiques. Une bonne surprise si vous aimez les plateformes et les univers tout doux.

ENDLESS Space – Definitive Edition

Les amateurs de stratégie ne sont pas oubliés sur Prime Gaming. ENDLESS Space est un 4X spatial de référence. Explorez l’univers, développez votre empire, gérez vos ressources et menez des batailles galactiques. Ce n’est pas le plus récent des jeux, mais il reste redoutablement efficace et toujours agréable à jouer pour qui aime les défis intellectuels.

God’s Trigger

Envie de vous défouler avec Prime Gaming ? God’s Trigger est un shooter en vue du dessus à la Hotline Miami, mais avec un duo improbable : un ange et un démon. Le rythme est rapide, la violence stylisée, et le fun immédiat. Idéal pour une session intense, seul ou à deux.

New York Mysteries: Power of Art – Collector’s Edition

Enfin, pour les amateurs d’énigmes sur Prime Gaming, voici un jeu d’objets cachés couplé à une enquête mystérieuse. Dans un New York empreint de surnaturel, vous devrez résoudre des puzzles et démêler une intrigue artistique étrange. Ce n’est pas le genre le plus populaire, mais il reste très agréable pour se détendre tout en gardant l’esprit en éveil.

Source : Amazon