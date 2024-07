Comme bien souvent, Amazon offre pléthore de jeux et avantages à ses abonnés. Cette semaine, c’est une nouvelle fournée de jeux gratuits qui débarque avec Prime Gaming. Comme d’habitude, la seule et unique condition pour en profiter, c’est d’être abonné au service d’Amazon Prime. Prime Gaming fait partie des petits bonus aux côtés des services comme la livraison gratuite ou encore l’accès à Prime Video.

Comme pour l’Epic Game Store, les jeux Prime Gaming sont à ajouter à vos bibliothèques. À partir de là, les jeux seront à vous et conservés à vie.

4 nouveaux jeux gratuits avec Prime Gaming

Cette semaine donc, ce sont quatre nouveaux jeux qui sont offerts à tous les abonnés. Des titres plutôt variés qui vont de l’action-aventure au RPG en passant par du roguelite.

Au menu donc, Star Wars Knights of the Old Republic : The Sith Lords, ou plus communément appelé, KOTOR 2.

Le jeu se déroule près de cinq ans après les événements du premier opus. Les Siths ont traqué les derniers Jedi qui sont désormais à deux doigts de totalement disparaître et l’Ancienne République est sur le point d’être détruite. C’est à vous de venir remettre les choses en ordre… du moins autant que possible.

KOTOR 2 est un RPG particulièrement apprécié au sein de la communauté notamment pour sa liberté et son gameplay. L’un des meilleurs jeux Star Wars pour beaucoup de fans.

On oublie l’espace et on part au temps des Samouraïs dans Samurai Bringer, un roguelite fantastique tout en pixel art. Teinté de notes RPG, ce jeu solo vous demandera d’affronter des ennemis en masse, d’améliorer vos compétences martiales et d’aller toujours plus loin. Un jeu rapidement addictif qui suit une recette qui a déjà fait ses preuves.

Enfin, on conclut ce tour des jeux gratuits Prime Gaming avec deux licences archi connues. Tout d’abord les Tortues Ninjas qui reviennent ici dans l’excellent TMNT Shredder's Revenge, un beat’em all old school vraiment très bon, mais un poil trop rapide. Ensuite, c’est l’ex-star de la Master System de Sega qui vous proposera ses dernières aventures gratuitement. Alex Kidd DX, remake et remaster (tout en un) de la première aventure de ce personnage culte, sera gratuit cette semaine avec Prime Gaming. L’occasion de prendre un bain de nostalgie entre deux jeux récents.

Pour rappel, Amazon Prime Gaming a également teasé trois autres jeux gratuits à venir dès le 16 juillet. Ainsi, The Suicide Squad Kill the Justice League, Tomb Raider (2013) et Chivalry 2 devraient être les prochains titres offerts. Rendez-vous dans quelques jours.

Les 4 jeux gratuits à récupérer dès maintenant :