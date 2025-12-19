Cette semaine, et pour fêter Noël de la plus belle des façons, Prime Gaming permet de récupérer littéralement quatre jeux gratuits, avec plusieurs genres représentés.

Bonne nouvelle pour les abonnés Amazon Prime. En cette période de fêtes, Prime Gaming frappe fort avec quatre nouveaux jeux gratuits à récupérer dès maintenant. Une sélection variée, pensée pour plaire à un large public, entre action, plateforme, RPG et survival.

Bō: Path of the Teal Lotus, la belle surprise du lot sur Prime Gaming

Véritable coup de cœur pour beaucoup de joueurs, Bō: Path of the Teal Lotus est gratuit sur Prime Gaming et se distingue par son style dessiné à la main et ses animations soignées. Le jeu mêle plateforme, exploration et combats dans un univers inspiré des légendes japonaises. On y incarne Bō, une fleur céleste envoyée sur Terre pour accomplir une ancienne prophétie. Entre villages mystérieux, créatures étranges et boss impressionnants, l’aventure mise autant sur la poésie que sur le défi.

Du chaos arcade avec Gunslugs 2

Changement total d’ambiance avec Gunslugs 2 sur Prime Gaming. Ici, pas de finesse ou de contemplation. Le jeu enchaîne les niveaux explosifs, les armes dévastatrices et les ennemis par dizaines. Inspiré des films d’action des années 80 et 90, il propose plusieurs personnages jouables, des mondes variés et un chaos permanent. Un choix parfait pour ceux qui cherchent une expérience rapide, fun et sans prise de tête. C'est un véritable défouloir.

Forgotten Realms

Avec Forgotten Realms: The Archives Collection Three, Prime Gaming s’adresse avant tout aux amateurs de RPG old-school. Cette compilation vient compléter la trilogie dédiée à l’univers AD&D et regroupe deux titres cultes. Dungeon Hack propose des donjons générés aléatoirement, offrant une forte rejouabilité, tandis que Menzoberranzan entraîne les joueurs dans l’Outreterre pour une aventure plus scénarisée, étroitement liée à l’univers de Drizzt Do’Urden. Un vrai retour aux sources pour les fans de Donjons & Dragons.

Ashworld

De son côté, Ashworld mise sur une expérience beaucoup plus rude sur Prime Gaming. Ce survival post-apocalyptique plonge le joueur dans un monde dévasté où la survie passe par l’exploration, la récupération de ressources et le craft. Il faut fouiller des ruines, améliorer son équipement et affronter des ennemis particulièrement agressifs. Un jeu exigeant, qui récompense la patience et la débrouillardise, et qui séduira surtout les amateurs de défis.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Il suffit simplement de disposer d’un abonnement Amazon Prime actif et de se rendre sur la page Prime. Vous y trouverez la liste complète des jeux offerts, ainsi que les indications nécessaires pour les activer sur les différentes plateformes comme GOG, l’Epic Games Store ou l’application Amazon Games. Attention toutefois, ces offres restent disponibles pour une durée limitée.

Source : Prime