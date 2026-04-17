Hier nous étions jeudi, ce qui veut dire qu'Amazon Luna, le nouveau visage de Prime Gaming, a ajouté à son catalogue plusieurs jeux gratuits à garder à vie si vous les récupérer à temps.

Le jeudi est un moment stratégique pour les joueuses et joueurs PC à la recherche de bons plans. Tandis que l'Epic Games Store distribue ses titres hebdomadaires, Amazon dévoile ses propres offres via Luna, qu'on appelait il y a encore quelques mois Prime Gaming. Cette fois, ce sont trois titres offerts qui vous attendent et que vous pourrez garder éternellement, même si vous arrêtez votre abonnement plus tard.

Prime Gaming, devenu Amazon Luna, donne 3 jeux gratuits

Prime Gaming n'a pas disparu. Ou plutôt, il a intégré Amazon Luna, la plateforme de jeux à la demande du géant nord-américain. Les abonnés Prime profitent donc toujours de leurs jeux gratuits hebdomadaires. Hier soir, trois nouveaux ont justement rejoint l'offre. Pour les garder à vie, vous aurez simplement besoin d'un compte gratuit sur les boutiques partenaires : Epic Games, GOG et Legacy Games.

Monster Harvest, le jeu gratuit entre Stardew Valley et Pokémon

Amateurs de jeux cosy, Monster Harvest devrait vous parler. Cette simulation de vie à la ferme dans un style pixel art minimaliste vous invite à prendre soin de votre terre, comme dans Stardew Valley. Vous cultivez vos propres fruits et légumes et transformez vos produits tout en décorant votre propre maison. Mais la différence avec le titre de ConcernedApe, c'est ce que là, vous pouvez aussi élever de petits monstres que vous enverrez ensuite au combat. Un jeu gratuit aux croisement des genres donc, à récupérer sur l'Epic Games Store grâce à Prime Gaming.

Snake Core, un shooter original offert par Prime Gaming

Comment réinventer le cultissime jeu Snake ? Pourquoi pas en faisant un shooter ? C'est en tout cas ce qu'a expérimenté le studio indé Orangepixel avec Snake Core, un shooter rétro dans lequel vous incarnez les parties du fameux serpent en dirigeant une escouade militaire grandissante. Votre mission, si vous l'acceptez, est d'exterminer une menace extraterrestre envahissante. Arcade à souhait et hyper dynamique, ce jeu gratuit de Prime Gaming rejoindra votre bibliothèque GOG si vous le récupérer dans les jours qui viennent.

Detective Agency: Gray Tie Collector's Edition, une nouvelle enquête en cadeau avec Prime Gaming

Prime Gaming va régulièrement piocher du côté de Legacy Games quand il s'agit de proposer ces jeux gratuits du jeudi. C'est de nouveau le cas cette semaine avec Detective Agency: Gray Tie, un jeu d'objets cachés qui prend la forme d'une enquête. Fouillez des décors luxueux à la recherche d'indices pour percer le secret derrière la disparition d'une pièce de collection de Gino Grasso. Plusieurs casse-têtes sont également là pour vous creuser les méninges. D'autant plus que l'abonnement Amazon Luna vous permet d'acquérir l'édition collector de ce titre, d'ordinaire proposée à 14,99 €, avec 16 contenus supplémentaires.