On le sait, outre remettre des récompenses pour de nombreuses créations, les Game Awards sont l'occasion de dévoiler une avalanche de bandes annonce pour de futures créations. Un peu à la manière d'une conférence E3. D'après une rumeur provenant du forum 4Chan et relayée par GameRant, il est possible que la suite de Prey soit de ceux-là.

Des informations semi-croustillantes

D'après les diverses rumeurs et autres informations non encore certifiées (à prendre avec les pincettes de circonstance donc), la bande annonce attendue serait entièrement en CGI sans aucun extrait de gameplay. Il s'agirait d'ailleurs d'un trailer d'annonce strico-sensu. Cette fameuse suite s'intitulerait Prey 2 : Neuroshock et se situerait après les événements du premier jeu.

D'après la source 4chan, on apprend par exemple que le titre serait plus court que son prédécesseur mais avec une structure plus différente, proche d'un Deus Ex et avec un bestiaire plus important.

Notons tout de même que le studio Arkane derrière ce potentiel projet, est actuellement à l'œuvre sur un certain Redfall et ce nouveau chapitre de Prey ne serait donc clairement pas pour tout de suite. Redfall étant lui-même prévu pour l'été 2022. Il va falloir prendre son mal en patience (si les informations sont exactes).

Pas Prey de sortir

Prey était une belle surprise et il n'y vraiment rien de surprenant qu'un tel jeu puisse avoir une suite. Il ne reste plus qu'à attendre la nuit de jeudi à vendredi pour avoir quelques informations supplémentaires. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous conseille la lecture de notre TEST qui fut un véritable moment de bonheur pour le très "regretté" Plume.