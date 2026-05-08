Fasciné par la ressemblance entre l’héroïne de Pragmata et sa petite fille décédée, un papa partage son histoire avec Pragmata sur Reddit et touche en plein cœur les internautes.

Il y a parfois des jeux qui nous touchent plus que les autres, pour des raisons qui peuvent nous être tout à fait personnelles. Et c’est précisément ce qui s’est produit pour ce papa en deuil lors de sa découverte de Pragmata. Le 26 avril dernier, soit une semaine après la sortie du titre de Capcom, un utilisateur dénommé TheRealDuke777 prenait la parole sur Reddit afin de partager une anecdote des plus touchantes à son sujet, à savoir la façon dont Pragmata a su résonner en lui grâce à la ressemblance de Diana avec sa petite fille, décédée en 2009 à l’âge de 8 ans.

Pour ce papa en deuil, Pragmata est une véritable thérapie

Pourtant, comme l’explique TheRealDuke777 auprès de GamesRadar+, cela ne fait que peu de temps qu’il a renoué avec le monde du jeu vidéo. Et c’est à sa dernière petite fille, Ella, qu’il doit le fait d’avoir replongé dans cet univers après trente ans, lorsque celle-ci l’a convaincu de découvrir Fortnite à ses côtés. C’est d’ailleurs elle aussi qui a porté Pragmata à sa connaissance, en soulignant à quel point « [Diana] ressemble à sa sœur McKenzie ». Ce qui est d’autant plus surprenant qu’elle ne l’a connue qu’à travers des photos et des histoires racontées par ses parents.

Pour TheRealDuke777, cela a néanmoins marqué le point de départ d’un lourd voyage émotionnel avec le titre de Capcom, qui est peu à peu devenu une véritable histoire de famille. « Je lui ai dit que, d’une certaine manière, nous pourrions peut-être faire revivre sa sœur dans nos cœurs » grâce à Pragmata, explique-t-il à GamesRadar+. « Je sais que ça peut paraître fou, mais il faut bien être un peu fou, parfois, dans ce monde de fou dans lequel on vit. En ce sens, Pragmata a eu un effet thérapeutique et m’a permis de créer des liens avec Ella ».

Car tandis que TheRealDuke777 découvrait les aventures de Diana et Hugh au sein du Berceau, il en profitait alors pour partager des anecdotes sur McKenzie avec sa dernière-née. « Ce jeu dégage une atmosphère chaleureuse et réconfortante, un peu comme celle d’un papa » précise-t-il. « Pragmata n’est pas seulement un jeu. C’est une échappatoire à la réalité, ne serait-ce que pour un petit moment. Et ça coûte moins cher qu’un psy ». Une échappatoire à laquelle a ainsi pris part toute la famille, y compris la mère d’Ella, jusqu’à la fin de l’aventure.

Une histoire touchante devenue virale

Sur Reddit, TheRealDuke777 révèle d’ailleurs qu’au-delà de sa ressemblance physique avec McKenzie, la personnalité de Diana s’avère être « une combinaison de ses deux filles ». Que ce soit par « son excentricité, son impertinence et son envie d’apprendre de nouvelles choses », ou par sa gratitude et son enthousiasme face « aux plus petites attentions » que lui offre Hugh tout au long du jeu. De quoi appuyer davantage encore son amour pour Pragmata, donc, qui semble définitivement avoir été fait pour lui.

Sans surprise, cette histoire des plus touchantes n’a alors pas manqué de devenir virale auprès des internautes, qui ont été nombreux à apporter leur soutien et leur compassion à TheRealDuke777 pour ce qu’il a traversé. Le phénomène est d’ailleurs tel que l’histoire a même fini par remonter jusqu’à Capcom, qui a officiellement réagi avec le compte X de Pragmata à l’aide de plusieurs émojis. De quoi boucler la boucle pour ce papa endeuillé donc, et montrer une nouvelle fois aux yeux du monde les incroyables vertus que peuvent avoir les jeux vidéo.

Sources : Reddit, GamesRadar+