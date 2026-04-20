C’est une nouvelle réussite qui s’annonce pour Capcom, que rien ne semble décidément pouvoir arrêter en ce début d’année 2026. Après Resident Evil Requiem et Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflections, l’éditeur japonais continue en effet d’enchaîner les succès avec Pragmata, sa nouvelle licence d’ores et déjà écoulée à plus d’un million d’exemplaires. Car oui, deux jours seulement après sa sortie, ce nouveau titre semble déjà parvenir à conquérir le cœur des joueurs, même si une vive polémique vient aujourd’hui ternir ce bel exploit.

Pragmata cartonne, mais fait l'objet d'une polémique

Afin de célébrer le lancement de Pragmata comme il se doit, Capcom a récemment annoncé s’être associé à Twitch pour la création d’un nouveau badge inspiré de Diana, « Cryana », dont l’objectif est de soutenir les streamers découvrant le jeu. Le problème, c’est que si l’intention est tout à fait louable de la part du studio, la démarche, quant à elle, est loin de faire l’unanimité auprès des internautes. Et pour cause : certains estiment que le badge en question est inspiré d’un meme à connotation pédophile, généralement associé aux personnages loli.

« Je n’arrive pas à croire que Capcom fasse du ‘uoooohposting’ dans son marketing » a par exemple déclaré l’un d’eux sur X en réaction au tweet initial. « C’est incroyable que parmi tous les emotes que vous pouviez donner à Diana, vous avez choisi celui qui est tristement célèbre auprès d’une certaine audience… » déplore un autre. « Ça confirme à 100% que [Pragmata] est un attrape pédophile. Plus aucune excuse ne peut être faite » affirme enfin sans détour un dernier, qui ne mâche pas ses mots quant à la démarche de Capcom.

D’étranges allégations parties d’un simple meme

Vous êtes perdus ? Rassurez-vous : vous n’êtes pas seuls. Car au milieu de toutes ces réactions offusquées que l’on peut trouver sur X, de nombreux internautes s’interrogent de leur côté sur la façon dont un simple badge Twitch représentant Diana en train de pleurer a pu donner lieu à de telles allégations à l’encontre des créateurs de Pragmata. Et cela ne tient alors qu’à une chose : une histoire aujourd’hui devenue très populaire sur X, où un utilisateur avait été banni pour avoir répondu plusieurs émojis en train de pleurer sous la photo d’un enfant.

Ce faisant, son cas avait alors fait le tour du web, devenant notamment un meme auprès de la communauté Reddit qui a fini par associer l’utilisation de cet emoji en la présence d’un enfant à un signe de pédophilie. Et au vu de certaines réactions, les développeurs de chez Capcom n’étaient visiblement pas les seuls à l’ignorer. « Aujourd’hui, j’ai appris qu’utiliser l’émoji qui pleure signifie que tu es pédophile. Internet va trop vite pour moi de nos jours, j’ai juste envie de jouer au jeu » s’étonne notamment un internaute sous le tweet du studio.

Pas de réaction de Capcom pour l’instant

Notons que pour l’heure, aucune réaction officielle de Capcom concernant cette polémique n’a encore eu lieu. On ignore d’ailleurs si le studio compte s’exprimer sur la question, ou simplement laisser l’affaire se tasser au fil des prochains jours. Dans tous les cas, une chose est sûre : ces étranges allégations au sujet de Pragmata ne semblent pas arrêter les joueurs, qui sont déjà nombreux à être tombés sous le charme des aventures lunaires de Hugh et Diana. Et il suffit de voir la note Metacritic des utilisateurs, actuellement à 8.9, pour s’en rendre compte.

Sources : Capcom, X