Disponible depuis le 17 avril dernier, Pragmata est déjà à n’en pas douter un très beau succès pour Capcom. En effet, même si le studio se trouve aujourd’hui au cœur d’une étrange polémique n’ayant pas vraiment de sens, le titre parvient sans conteste à séduire le public, en témoigne le palier du million de ventes franchit en l’espace de deux jours seulement. Et forcément, l’aventure ne fait alors que commencer pour les créateurs du jeu, qui viennent tout juste de déployer une première mise à jour qui fera assurément plaisir aux joueurs PS5 Pro.

Pragmata prend désormais en charge le PSSR sur PS5 Pro

Et pour cause, si Pragmata était déjà très beau sur la machine de Sony jusqu’à présent, il le sera désormais davantage encore grâce à la prise en charge du PSSR, qui permet à Capcom d’élever la qualité visuelle du jeu à un tout autre niveau. Il suffit d’ailleurs de jeter un œil à l’image partagée par le studio sur ses réseaux sociaux pour s’en rendre compte. Finesse des textures, qualité des éclairages et des reflets, acuité de la chevelure de Diana… Les développeurs n’ont assurément pas fait les choses à moitié pour cette version PS5 Pro.

Cela dit, nous n’en attendions pas moins de la part des créateurs de Resident Evil Requiem, qui fait justement partie des premiers titres à avoir bénéficié de la technologie mise en place par PlayStation. Et cela surprend d’autant plus les joueurs que beaucoup pensaient d'ailleurs que Pragmata en bénéficiait déjà sur PS5 Pro. « Attendez, quoi ? » s’étonne par exemple un internaute sous le tweet de Capcom. « Je pensais qu’il en bénéficiait déjà. Vous voulez dire que maintenant, il va avoir l’air ENCORE MEILLEUR ? » affirme-t-il.

Une surprise visiblement partagée par des centaines de joueurs, qui étaient déjà très nombreux à trouver le titre magnifique sur la console de Sony. Et pas que, d’ailleurs, puisque la version PS5 standard n’a clairement pas à rougir non plus de son côté. Voilà qui promet donc de bien belles choses pour Pragmata, également disponible sur Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Notez d’ailleurs que si l’expérience vous intéresse, une démo gratuite du jeu reste téléchargeable sur l’ensemble des plateformes pour pouvoir vous forger un premier avis.

Source : Capcom