Dans le petit monde du jeu vidéo, il ne se passe désormais plus une semaine sans qu'un éditeur n'annonce le retard d'un jeu attendu de longue date. Dévoilé en même temps qu'un certain Resident Evil Village, Pragmata préfère lui aussi reporter son lancement.

À force de repousser une bonne partie des jeux attendus cette année à 2022, ceux qui étaient déjà prévus pour la prochaine année calendaire n'ont plus beaucoup le choix : il faut désormais viser 2023. Promis à l'origine pour l'an prochain, Pragmata est officiellement repoté à 2023, comme vient de l'annoncer Capcom :

Un mise à jour concernant Pragmata Notre équipe travaille dur sur ce projet afin de vous assurer une aventure inoubliable, et nous avons décidé de repousser la fenêtre de lancement à 2023. Merci pour votre patience.

Wait, it's scheduled for 2023 ?

Si l'annonce décevra peut-être quelques curieux, bien peu d'éléments ont pour l'heure filtré sur cette toute nouvelle licence made in Capcom : la bande-annonce énigmatique dévoilée en juin 2020 nous permettait de découvrir un univers de science-fiction potentiellement dystopique, dans lequel un étrange cosmonaute arpentait Time Square à la recherche d'une petite fille et de son chat holographique, avant de repartir pour la lune.

Histoire de se faire pardonner pour cette année de développement supplémentaire, Capcom s'est fendu d'un tout nouvel artwork aussi coloré qu'énigmatique :

Vous voici donc bien avancés, n'est-ce pas ? Les plus observateurs ne manqueront pas de s'interroger sur les quelques éléments mis en avant : entre l'échelle 1/1, le terme "GDLIIATNCA" ô combien cryptique et la mention "myosotis" (une petite fleur bleue qui symbolise traditionnellement la fidélité et l'amour éternel, CQFD), il y a de quoi faire. Ah, et n'oublions pas les deux directions qui se démarquent du nom Pragmata...

Avis aux détectives et autres amateurs de devinettes : les commentaires sont là pour exprimer vos théories les plus folles. Vous aurez quoi qu'il arrive tout le loisir de disserter sur la question, puisque Pragmata n'est désormais attendu qu'en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. C'est donc ça, la next-gen ?