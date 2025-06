Après de longues années d'absence et un retour attendu lors du récent State of Play, Pragmata lève encore un peu le voile à son sujet grâce cette fois à Capcom.

De nouveau présenté lors du récent State of Play avec une nouvelle date de sortie, cette fois a priori réelle, courant 2026, Pragmata était l'un des invités de marque du Capcom Spotlight, le showcase spécial du géant japonais. Nous avons ainsi pu en voir un peu plus à propos de son improbable duo impliquant un soldat et l'androïde Diana dans cette nouvelle licence d'action.

Pragmata hacke Capcom pour se présenter davantage

Annoncé pour la toute première fois en 2020, Pragmata a clairement pris tout son temps dans les coulisses de Capcom. Le studio japonais semble cependant fin prêt à nous plonger dans sa nouvelle licence spatiale, en compagnie de Hugh, une sorte de mercenaire, et Diana, une androïde prenant la forme d'une petite fille dotée de nombreuses capacités en lien avec la cybernétique. Notre improbable duo se trouve coincé dans une station sur la Lune contrôlée par l'IA et utilisant une technologie avancée d'impression 3D, et doit se serrer les coudes pour s'en sortir.

L'aventure de Pragmata prend ainsi la forme d'un jeu d'action-aventure alternant entre des phases de plateforme et des combats en arènes contre d'énormes machines. D'un côté, Hugh pourra compter sur sa combinaison dotée de propulseurs pour se déplacer, tandis que Diana fera l'interface avec la station notamment en ouvrant des portes. Côté combats, les reflexes de Hugh seront mis à rude épreuve, avec des esquives à placer au bon moment pour ralentir le temps et ouvrir une fenêtre idéale pour viser les points faibles de nos opposants. Dans son dos, Diana devra d'abord hacker son monde via un mini-jeu de hacking d'une importance capitale pour permettre son partenaire d'attaquer.

Au fil de l'histoire de Pragmata, les liens entre Hugh et Diana vont se renforcer, et nous pourrons ainsi en apprendre davantage à leur sujet, et les raisons de leur rencontre fortuite dans cette station emplie de mystères. L'ensemble se montre en tout cas plutôt prometteur, mais il faudra attendre courant 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series pour mettre la main dessus.

Source : YouTube