Nous ne sommes qu’à la moitié de 2026 pour l’instant, mais une chose est sûre : il s’agit déjà d’une grande année pour Capcom. En effet, entre le succès de Resident Evil Requiem et ses 8 millions de ventes ; la sortie saluée de Monster Hunter Stories 3: Twisted Metal ; et le lancement réussi de Pragmata avec 2.5 millions de copies vendues, l’éditeur japonais a assurément de quoi se réjouir. Et les joueurs ayant aimé la nouvelle licence de Capcom aussi, puisqu’au vu des performances réalisées par cette dernière, la probabilité qu’une suite voit le jour est désormais « élevée ».

Grâce à son succès, Pragmata pourrait bien avoir une suite

C’est en tout cas ce qu’a révélé Yoshikazu Shimauchi, responsable au sein de l’entreprise, dans les colonnes de Bloomberg, en affirmant que le succès de Pragmata « a dépassé les prévisions internes de la compagnie » ; et qu’il y a donc « de fortes chances qu’une suite voie le jour ». Cela fait alors écho aux propos des créateurs du jeu qui, peu après sa sortie, se disaient clairement ouverts à l’idée d’en faire une franchise à part entière, même si cela dépendait évidemment de son succès. Et maintenant que celui-ci est confirmé, la voie semble toute tracée.

Bien sûr, les propos de Shimauchi ne doivent cependant pas être pris comme la confirmation qu’une suite à Pragmata est d’ores et déjà en développement chez l'éditeur. Pour l’heure, rien n’a été officialisé par Capcom sur la question. Néanmoins, ce dernier se réjouit naturellement de voir ce coup d’essai se transformer d’une telle façon, probablement aidé par une campagne marketing rondement menée et par le charme de son personnage principal, Diana, qui aurait « contribué à stimuler les ventes du jeu » auprès du public.

Une belle victoire après un développement compliqué

Reste maintenant à voir ce que Capcom fera de Pragmata dans les années à venir. Même si, en attendant, le succès du jeu doit assurément faire beaucoup de bien à son équipe de développement, composée de nouveaux talents ayant éprouvé de nombreuses difficultés à donner vie à ce titre très singulier. Ceci explique d’ailleurs pourquoi Pragmata, initialement annoncé en 2020 pour une sortie courant 2022, n’a cessé d’être reporté par l’éditeur, avant finalement de voir le jour le 17 avril dernier. Comme quoi, les reports peuvent avoir du bon.

Source : Bloomberg