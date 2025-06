A la surprise générale, Pragmata s'est enfin montré après des mois de silence radio, et ce qu'on voit là est plutôt très prometteur. De quoi rassurer les fans ? C'est bien possible.

Alors que tout le monde n’a que Resident Evil 9 à la bouche et qu’Onimusha Way of the Sword arrive à grands pas mine de rien, Capcom nous donne des nouvelles d’un autre très gros jeu à venir : Pragmata. Vous ne vous en souvenez pas ? C’est pas vraiment surprenant puisqu’après l’avoir annoncé en grande pompe comme étant une nouvelle IP extrêmement ambitieuse, Capcom est resté hyper discret pour ne pas dire carrément invisible et silencieux, jusqu’à aujourd’hui.

Pragmata sort enfin du silence et nous en met plein la vue

Pragmata, qu’est-ce que c’est ? C’est un nouveau jeu d’action qui nous embarque dans un univers de science-fiction dystopique se déroulant non loin de la Lune et dans lequel un homme doit visiblement protéger une petite fille, une certaine Diana. C’est à peu de chose près tout ce que l’on savait du jeu jusqu’ici puisqu’avant ce soir, la dernière présentation de Pragmata datait d’il y a un an, lorsque le jeu a annoncé son report à une date indéterminée. Jusqu'ici, c'était le silence radio le plus total et ça remonte à un moment déjà. C’est donc avec un plaisir non dissimulé qu’on le redécouvre aujourd’hui, grâce à un tout nouvel aperçu diffusé lors du State of Play.

On a enfin eu le droit à du gameplay un peu plus en profondeur. On ne contrôlera donc pas un, mais deux personnages dans Pragmata puisque notre héros sera bel et bien accompagné par une petite fille qui servira carrément de compagnon à part entière. Cette dernière est visiblement capable de pirater certains terminaux et devrait donc avoir une importance capitale dans le scénario, mais aussi dans le gameplay. Malheureusement, rien de plus à se mettre sous la dent. Capcom reste encore une fois très secret, mais nous promet une nouvelle date de sortie calée en 2026 cette fois. Espérons que ce soit la bonne cette fois.