Après Mighty Morphin: Rita's Rewind sorti en février dernier ou encore un set LEGO annoncé en début d'année, l'iconique franchise Power Rangers redonne de ses nouvelles via un récent leak faisant état d'une nouvelle collaboration entre les célèbres justiciers et une grosse franchise. Embarquons dans le Megazord pour voir ça de plus près.

Les Power Rangers font équipe avec une autre franchise épique

Si les Power Rangers n'ont plus la même aura que plusieurs décennies plus tôt, la franchise continue de faire vibrer de nombreux fans nostalgiques. Cela a pris en début d'année la forme d'un beat'em all délicieusement rétro, mais aussi diverses collaborations au fil des années. Le nouveau leak qui nous intéresse rentre justement dans cette catégorie, et pas avec n'importe qui. Il est en effet cette fois question d'un crossover avec un certain Fortnite d'Epic Games, en vue de la nouvelle saison à venir.

Après un leak relatif à une collaboration avec Dragon Ball, et en plus d'une Spartan en armure rouge, les cultissimes guerriers de Power Rangers devraient en effet avoir droit à une place de choix dans le Battle Pass de la prochaine saison de Fortnite. Cela prendrait plus précisément la forme d'un skin secret Megazord, et de Tommy Oliver, l'un des rangers verts les plus populaires auprès des fans. Si l'on en croit de récents leaks, il va toutefois falloir se battre pour obtenir ce skin, puisqu'il pourrait trôner au 100ème pallier du Battle Pass.

En parallèle de ces leaks relatifs à Power Rangers, le compte officiel de Fortnite sur X.com a répondu à un fan quant à ces rumeurs avec deux emojis de connivence. En attendant une annonce plus concrète, il semble donc que ces leaks soient on ne peut plus vrais. Il faudra cependant repasser plus tard pour en avoir totalement le cœur net.

Source : Shiina sur X.com