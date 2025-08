Les Power Rangers n’ont peut-être plus l’aura qu’ils avaient à une certaine époque, mais ils resteront quand même pour des millions de personnes à travers le monde ces super-héros colorés qui les ont accompagnés durant une partie de leur enfance. De fait, les plus nostalgiques et amateurs de battle royale seront sans doute ravis d’apprendre que, comme l’avaient récemment révélé certaines fuites, les Power Rangers vont bel et bien très prochainement faire leur apparition dans l’univers de Fortnite.

Fortnite x Power Rangers, le crossover officialisé

En effet, à l’instar de bien des figures de la pop-culture, les super-héros créés par Haim Saban au début des années 90 vont avoir droit à leur propre crossover dans le jeu d’Epic Games. Et il n’y aura pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter puisque comme révélé le studio, celui-ci entrera en vigueur dès demain, le 7 août, avec le lancement de la saison 4 du chapitre 6 baptisée Shock ‘N Awesome. Pour l’occasion, Epic Games nous a alors dévoilé un premier trailer pour le moins explosif, parfaitement digne de l’esprit bien kitsch des Power Rangers.

Mêlant CGI et live-action, il montre la façon dont les super-héros s’associent aux personnages emblématiques de Fortnite pour combattre une armée de Bad Bugs, le tout sur fond d’une musique bien rock. Kamoulox, serait-on tentés de dire. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque le trailer se clôture sur l’arrivée du Dino Megazord, qui vient sauver tout ce beau monde in-extremis de l’émergence d’un insecte géant. Bref, autant dire que les fans de Power Rangers devraient apprécier l’expérience.

Pour l’heure, les détails exacts sur ce crossover restent encore à découvrir. Toutefois, la description de la vidéo nous apprend tout de même qu’un bundle Mighty Morphin sera disponible dans la boutique de Fortnite à la mi-août, avec les tenues Ranger Rouge, Noir, Rose, Jaune et Bleu, accompagnées d’accessoires tels que le Go Go Power Rangers – Redux Jam Track. Le Dino Megazord, quant à lui, pourra ensuite être débloqué via le Battle Pass à compter du 16 septembre, avec « une prise de contrôle spectaculaire » annoncée pour la mi-saison. Ça promet !