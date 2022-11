Le rachat d'Activision-Blizzard fait un peu peur à PlayStation qui chercherait à interdire l'acquisition via le CMA (Autorité britannique de la concurrence et des marchés) ce n'est pas nouveau. Mais cette fois le constructeur souhaite aussi mettre en avant d'autres arguments pour faire peur à l'utilisateur. Explications.

Dans une réponse récemment publiée à la déclaration de la CMA, Sony s'est dit convaincu que le régulateur britannique conclura que la fusion entraînera probablement une diminution substantielle de la concurrence. Car si le rachat a lieu, les développeurs indépendants seraient (selon PlayStation) tous lésés et Microsoft pourrait même augmenter les prix des jeux, du matériel et des abonnements.

À moyen terme, un nombre important d' utilisateurs de PlayStation passeraient probablement à la Xbox et/ou au Game Pass. Face à une concurrence plus faible, Microsoft serait en mesure de : augmenter les prix des consoles et des jeux pour les utilisateurs de Xbox; augmenter le prix du Game Pass ; et réduire l'innovation et la qualité.