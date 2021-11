Selon une célèbre maxime, il paraitrait que l'on a pas tous les jours vingt ans. Microsoft a donc mis les petits plats dans les grands pour honorer deux décennies de Xbox : en plus d'offrir un supplément de rétrocompatibilité aux joueurs plus ou moins rétro, l'entreprise diffusait il y a quelques heures une émission spéciale, animée par un certain Reggie Fils-Aimé, le botteur de fesses qui fut accessoirement président de Nintendo of America de 2006 à 2019. C'est cadeau.

And Now for Something Completely Different

Pendant trois quarts d'heures, celui qui est désormais podcasteur, conseiller pour le studio Rogue Games ou encore membre du conseil d'administration de Gamestop a donc animé une discussion réunissant autour d'une même table différentes figures de la marque Xbox : Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore, et Bonnie Ross. Et parce que certains joueurs semblent parfois coincés dans leur tête ou dans le temps (c'est au choix), Fils-Aimé prend immédiatement les devants :

Bienvenue. Je suis Reggie Fils-Aimé, et je suis sûr que vous vous demandez pourquoi l'ancien président de Nintendo of America participe à un événement organisé par Microsoft... et je me le demande également. Je suis entouré de nombreux responsables, qui sont aussi mes amis, qui ont été mes rivaux, mais qui m'ont aussi permis de réaliser de très belles choses dans l'industrie du jeu vidéo.

Mais parce que l'on ne se refait pas, Fils-Aimé rappelle avant d'entamer la discussion que la Wii aura largement dépassé ses concurrentes de l'époque, histoire de.

Less is Moore

Le quatuor de panellistes revient donc sur les nombreuses innovations technologiques et philosophiques qui ont accompagné le lancement et le développements des consoles Xbox, du développement des premiers jeux chez Bungie au lancement du Xbox Live, à une époque où les abonnements n'étaient pas encore si nombreux. En ancien président de Sega of America, Peter Moore se rappelle de sa propre transition :

Nous avions déjà collaboré avec Microsoft, puisque la Dreamcast embarquait le système d'exploitation Windows CE, et nous pensions alors comme eux que le jeu en ligne serait la clé du jeu vidéo de demain, là où Nintendo et Sony pensaient encore uniquement au local. La Dreamcast était en avance sur son temps, mais elle n'a pas fonctionné, alors la Xbox a pris le relai. Je pense qu'il y a un peu de l'héritage de la Dreamcast dans le Xbox Live.

Robbie Bach se rappelle pourtant des réactions des studios de développement lorsque Microsoft leur a demandé d'intégrer un Gamertag unique à chaque joueur dans leurs jeux, ou la possibilité de se parler en temps réel, ou d'utiliser les serveurs de Microsoft :

Tout le monde était contre, mais Ubisoft a finalement lancé Ghost Recon sur le Xbox Live, et tout a changé : d'un coup, on nous appelait pour faire la même chose !

Nous laisserons à ceux qui ne sont pas fâchés avec la langue de Bill Gates découvrir ces 47 minutes d'échanges riches en anecdotes, et qui reviennent sur les principaux défis que Microsoft a tenté de relever au cours de ces 20 dernières années. Et bon visionnage !