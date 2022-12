Portal RTX sort ce jour. Globalement il s'agit du même jeu dans son gameplay que la version de 2007 mais avec un changement graphique majeur : l'ajout de la technologie RTX de chez Nvidia. Si cela peut vous paraitre peu, il suffit de jeter un œil à la vidéo avant/après ci-dessous pour vous rendre compte de la différence flagrante. Il faut dire aussi que le jeu profite aussi de nouvelles textures.

Nous devons la vidéo Portal RTX avant/après à la chaine YouTube ElAnalistaDeBits. C'est assez saisissant sur tout le travail l'éclairage et d'ombres. À tel point que l'on a presque l'impression d'assister à un autre jeu lors de certaines scènes. Pour rappel, la bonne nouvelle c'est que cette version est entièrement gratuite sous forme de DLC pour ceux qui sont déjà possesseur du jeu de base.

Portal RTX est un DLC gratuit pour tous les propriétaires de Portal développé par NVIDIA Lightspeed Studios. Découvrez le jeu Portal, acclamé par la critique et primé, réimaginé avec le ray tracing. Chaque image de jeu est améliorée grâce à un ray tracing complet époustouflant, à de nouvelles textures haute-résolution basées sur la physique et à de nouveaux modèles haute-poly améliorés évocateurs des originaux, le tout en 4K époustouflante. Dans Portal avec RTX, le ray tracing intégral transforme chaque niveau, permettant à la lumière de rebondir et d'être affectée par la géométrie et les matériaux de la scène. Chaque lumière est tracée par rayons et projette des ombres, l'éclairage indirect par illumination globale illumine et assombrit naturellement les pièces, l'éclairage volumétrique tracé par rayons se diffuse dans le brouillard et la fumée, et les ombres sont parfaites au pixel près.