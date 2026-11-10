Sony a annoncé un nouveau modèle du PS Portal qui implique de façon plutôt limpide que le géant japonais se prépare pour la PS6 Portable à venir prochainement.

Sony a récemment dévoilé un tout nouveau modèle du PlayStation Portal, pour l'heure exclusivement à destination du Japon, mais qui, en plus d'un coloris « Midnight Black », se démarque notamment par une capacité de stockage supplémentaire, « pour de futures fonctionnalités ». Une façon plus ou moins subtile de présenter la grande-sœur de ce qui pourrait être la fameuse PS6 Portable ?

Qu'ajoute le nouveau modèle de PlayStation Portal « Midnight Black » à destination du Japon ?

D’après une annonce faite sur le PlayStation.Blog japonais, le PlayStation Portal Player Midnight Black sortira le 10 décembre, au prix de 39 980 yens (environ 250 dollars). Comme la PS5 Midnight Black annoncée le mois dernier, cette console portable ne cible pour l'instant que le marché japonais, sous la forme d’une version spécifique verrouillée sur cette région.

Autre nouveauté : l’appareil abandonne le nom de PlayStation Portal Remote Player pour devenir simplement PlayStation Portal Player. Un renommage logique, puisque si le Portal se limitait au Remote Play à son lancement en novembre 2023, Sony a ensuite permis aux abonnés PlayStation Plus Premium de streamer des jeux directement depuis ses serveurs cloud. Retirer le mot « Remote », c’est donc acter que le Portal n’est plus un simple écran déporté de la PS5.

Sur le plan matériel, la base reste la même : Sony indique que le modèle PlayStation Portal Midnight Black conserve les atouts de la manette DualSense, avec un écran LCD de 8 pouces en 1080p/60 fps, l’audio 3D, le retour haptique et les gâchettes adaptatives. Ce qui change toutefois, c'est l'augmentation du stockage interne de l'appareil, limité sur le modèle de base à 6 Go pour accueillir le système de l'appareil, le reste fonctionnant par l'entremise du streaming, et donc sans stockage supplémentaire nécessaire.

© Sony

Plus de stockage « pour des fonctionnalités futures » et une PS6 Portable en tête ?

Le détail de l'augmentation du stockage du PlayStation Portal intrigue, d'autant que Sony indique que cela servirait « pour des fonctionnalités futures ». Supprimer le mot « Remote » et ajouter du stockage dans la foulée, c’est ouvrir la porte à des usages qui ne dépendent plus entièrement de la console de salon. Par extension, cela permettrait aux joueurs de s'habituer de nouveau à un écosystème portable de PlayStation en vue, au hasard, d'une PS6 Portable qui devrait accompagner l'arrivée d'une console de salon plus conventionnelle.

De même, le fait que Sony limite pour l'instant la sortie de ce modèle PlayStation Portal Midnight Black au marché japonais, historiquement très attaché aux consoles portables, peut constituer un autre signe que la marque nippone prépare doucement mais sûrement le terrain pour son prochain appareil nomade majeur.

Il convient toutefois de tempérer les propos de Sony quant à un stockage amélioré du PlayStation Portal. Compte tenu de l'augmentation exorbitante et exponentielle des coûts du stockage à cause de la RAMpocalypse et que ce nouveau modèle n'affiche pas une hausse de prix aussi significative qu'elle le devrait, l'amélioration du stockage pourrait être très minime et l'appareil rester limité au streaming.

Source : PlayStation.Blog