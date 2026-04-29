Pokemon ZA a beau être l'un des épisodes qui a été le plus critiqué de tous les jeux de la franchise, il n'en reste pas moins que de très nombreux dresseurs continuent d'y jouer et de collectionner des petits monstres. Le jeu quant à lui, bichonne ses fans avec du contenu, bien que toute sa partie compétitive soit définitivement mise de côté. En ce moment, vous pouvez en tout cas mettre la main sur un pokemon extrêmement rare, mais il y a une condition importante à remplir avant, et pas des moindres.

Un pokemon puissant et extrêmement rare offert, mais pas à tout le monde

Un pokémon rare, puissant et shiny ça se mérite. Pokemon ZA a décidé de récompenser certains joueurs en leur offrant un Volcanion Shiny, une créature légendaire de type eau et feu. Mais pour le récupérer, il va falloir bosser parce que les conditions d'obtention vous demanderont non seulement de jouer un long moment mais aussi de mettre la main au portefeuille. Pour réclamer ce Volcanion ultra rare, il va en effet falloir remplir l'intégralité du pokédex d'Illumis, celui du jeu de base donc, mais aussi celui de l'Hyperespace que l'on débloque en achetant le DLC de Pokemon ZA. Il faudra enfin compléter le pokédex des mega-évolutions pour boucler la boucle avant de tout transférer sur Pokemon Home.

C'est là, et seulement là que vous pourrez demander à recevoir votre Volcanion shiny. Il suffira alors de vous connecter à Pokemon Home pour recevoir votre cadeau dans le menu Cadeau Mystère > Boîte Cadeau. Un message devrait alors apparaître pour vous féliciter d'avoir compléter les pokédex de ZA. Notez toutefois qu'il faut parfois relancer l'application lors de ce genre de distribution une fois les conditions remplies. Sachez par ailleurs que ce Volcanion shiny pourra par la suite être envoyé sur ZA en utilisant HOME.

Au total, ça représente plus de 300 créatures à capturer et des dizaines d'heures de jeu au compteur. À noter qu'un Volcanion classique peut déjà être capturé dans grâce au DLC de ZA durant une mission secondaire au laboratoire. Ce dernier n'est toutefois pas shiny.

Pour rappel, Pokemon ZA est disponible sur Nintendo Switch et Switch 2. Son soutien est visiblement toujours d'actualité bien que sa dimension multijoueur ne sera plus suivie assidûment, certainement pour laisser davantage de place à Pokemon Champions. La prochaine génération arrivera quant à elle en 2027 avec les très attendus Pokemon Vents & Vagues.