Légendes Pokemon ZA fait une grosse surprise qui va étonner plus d'un fan. Mais, ça s'annonce d'ores et déjà très excitant pour les amateurs du genre !

La prochaine grosse sortie de la franchise approche ! Légendes Pokemon ZA sera disponible sur Nintendo Switch 1 et 2 le 16 octobre 2025. La date approchant, la Company regorge d'inventivité pour assurer la promotion de ce second volet d'une licence encore fraîche dans le paysage vidéoludique. Une grosse surprise vient justement d'être dévoilée, elle va vous faire frissonner de plaisir.

Pokemon ZA mise sur un trailer complètement inattendu

On sent que Pokemon ZA approche doucement. D'abord plutôt discret dans les mois qui ont suivi son annonce, la communication s'active vraiment ces dernières semaines. Le jeu était par exemple à l'honneur du dernier Pokémon Presents. Un mois plus tard, nous avons déjà droit à un nouvel aperçu pour surfer sur l'effervescence prononcée en période de Gamescom.

Après avoir annoncé une surprise qui suggérait du jamais vu pour la licence, Pokemon ZA tient en effet sa promesse avec un trailer plus qu'étonnant ! D'abord parce qu'il est explicitement « destiné à un public averti », ensuite parce qu'il nous plonge dans l'horreur. Diffusé cet après-midi à 15 heures, il nous entraîne au cœur d'Illumis pour partie d'urbex (exploration urbaine dans des lieux abandonnés) qui tourne mal. Sous forme de found footage, comme si nous regardions une vidéo filmée avec une caméra à la main, ce nouveau trailer met l'accent sur l'épouvante.

En suivant la trace d'un liquide violet, les protagonistes de Pokemon ZA se promènent dans un manoir abandonné... du moins, en apparence. Le lieu est en réalité habité par une flopée de créatures ! Un Psytigri apparaît, puis un Mimigal tombe du plafond pour nous faire sursauter ! Mais ce n'est pas tout ce que nous réserve ce trailer.

Une deuxième surprise pour ce 2ᵉ Légendes

Le manoir “hanté” qui aurait de quoi faire trembler même un fan de Resident Evil recèle de belles surprises. En plus de cette atmosphère si unique — même si la saga Pokémon nous a déjà offert des lieux d'épouvante —, qui renforce l'aspect mystère à résoudre de ce nouvel opus, Pokemon ZA s'offrira encore un spécimen inédit.

Vous n'avez pas pu passer à côté dans ce nouveau trailer ! Tel Mister X dans RE 2, un méga-Empiflor défonce un mur du manoir pour barrer la route aux personnages. Cette nouvelle méga-évolution a même droit à un court trailer dédié à part. Après le méga-Dracolosse, il semblerait que le gigantisme soit vraiment au cœur de l'expérience Pokemon ZA !