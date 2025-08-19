Pokemon ZA nous donne rendez-vous dans quelques jour pour une surprise de taille. Le teaser fait froid dans le dos, on avait encore jamais vu ça pour une licence comme Pokemon.

Alors que la Nintendo Switch 2 attend encore ses exclusivités, Legendes Pokemon ZA prépare tranquillement son arrivée, mais sans se presser. Le jeu est prévu pour le 16 octobre prochain sur la console de Big N, et il nous a déjà dévoilé pas mal de choses. Néanmoins, il faut croire que d'autres surprises nous attendent puisque le jeu nous donne rendez-vous dans quelques jours.

Pokemon ZA nous donne rendez-vous très bientôt

Sans crier gare, alors qu’un Nintendo Direct bat son plein pour nous parler de Kirby Air Riders, l’une des prochaines grosses exclusivités de la Switch 2, Pokemon a décidé de communiquer lui aussi. Via ses réseaux sociaux officiels, la licence nous invite sur YouTube ce jeudi 21 août à 15h pour un rendez-vous spécial. Pokemon Présents dédié au jeu ? Vidéo de gameplay ? Nouvelles surprises encore non annoncées ? Bonne question. À quelques semaines de sa sortie, le jeu multiplie les apparitions et c’est bien normal. S’il nous a déjà dit beaucoup de choses, il reste encore certainement pas mal de choses à découvrir.

Pour ce nouveau rendez-vous, on nous vend en revanche quelque chose de très différent, loin de ce à quoi on s'attendrait normalement d'une licence comme Pokemon. Le teaser fait très réaliste, pour ne pas dire horrifique, et c'est encore pire du côté du compte japonais officiel. Pour le coup, c'est du jamais vu.

Un jeu qui sortira des sentiers battus

Pour rappel, Pokemon ZA se déroulera non pas dans une région entière, mais dans une ville seulement : Illumis, la capitale de Pokemon X et Y. En revanche, il sera toujours question de capturer des pokemon et de combattre. De nombreuses nouveautés inédites sont attendues, comme la possibilité de faire des esquives en temps réel pendant les affrontements, ou encore de grande zone de combat avec classement qui rappelle fortement le système de classement et de battle royale dans un certain sens. Le jeu marquera aussi le retour très attendu des mega-évolutions, avec là aussi des évolutions inédites comme Mega Dracolosse. Un jeu qui promet une expérience drastiquement différente des précédents jeux, parfait pour attendre la nouvelle génération.