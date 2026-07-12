Pokemon ZA lancera sa saison 14 dès le mercredi 15 juillet 2026 jusqu'au mercredi 5 août 2026, et il faut s'attendre à de très gros changements puisqu'elle obligera les joueurs à n'avoir qu'un seul type de pokemon. Les joueurs qui ne jurent que par le compétitif ont été ballottés dernièrement avec une saison 12 extrêmement libre qui permettait d'utiliser tous les pokemon sans condition et au contraire une saison 13 plus restrictive, sans pokemon légendaire et fabuleux. La saison 14 ira encore plus loin avec un changement majeur qui va grandement impacter la meta.

La saison 14 de ZA interdit presque tous les types

Si vous jouez souvent en ligne, vous savez que les formats et la meta évoluent chaque saison dans Pokemon ZA. Les limitations de la saison 14 sont toutefois d'une rare intensité puisque vous ne pourrez utiliser que des pokemon de type vol et rien d'autre. Heureusement, les doubles types sont tout de même autorisés. Les stratégies vont être drastiquement différentes et les combats plutôt intenses. La plupart des pokemon de type vol ont en effet une grande vitesse et des attaques souvent prioritaires. Ici, tous seront désormais logés à la même enseigne, ce qui veut dire que ça se jouera à rien en termes de statistiques.

La liste de tous les pokemon éligibles à la saison 14

Vous pourrez donc utiliser tous les pokemon de type vol du pokedex du jeu de base et de son DLC Mega-dimension, mais aussi les méga évolutions. Concernant les légendaires Yveltal et Rayquaza, vous ne pourrez en avoir qu'un entre les deux dans votre équipe. Pour le reste, on vous met la liste de tous les pokemon éligibles de ZA et son DLC.

Jeu de Base

Passerouge

Braisillon

Flambusard

Prismillon

Roucool

Roucoups

Roucarnage

Léviator

Tylton

Altaria

Dracolosse

Dracaufeu

Cadoizo

Insécateur

Emolga

Brutalibré

Sonistrelle

Bruyverne

Ptéra

Airmure

Drattak

Yveltal

DLC Mega-dimension

Canarticho

Motisma (forme Hélice)

Flamenroule

Minisange

Bleuseille

Corvaillus

Étourmi

Étourvol

Étouraptor

Tapatoès

Nosferapti

Nosferalto

Nostenfer

Rayquaza

Quels sont les meilleurs pokemon pour la saison 14 de Pokemon ZA ? Voici la tier list

Parmis les pokemon de la liste ci-dessus, on vous conseille évidemment de prendre Yveltal ou Rayquaza, ces deux derniers étant très puissants et surtout polyvalents. Ils peuvent apprendre des attaques puissantes et efficaces contre le type vol justement. Ptéra peut aussi être un bon choix, bien que sa vitesse ne soit pas monstrueuse, il dispose d'une méga évolution et d'un double type Roche lui donnant accès à des attaques efficaces contre les pokemon de type Vol. Altaria est aussi un bon choix, doté d'une bonne défense qu'il peut encore améliorer avec certaines compétences défensives.

Il dispose aussi d'une méga évolution et d'un pool d'attaques efficaces contre le type vol, notamment des attaques de Glace. Enfin impossible de ne pas mentionner Dracolosse, Airmure ou encore Drattak, que vous verrez très certainement dans la plupart des équipes. Ces pokemon sont déjà utilisés dans beaucoup de formats classiques et ils peuvent briller dans cette saison 14 grâce à leurs statistiques élevées, leurs méga évolutions redoutables et leurs attaques efficaces. Essayer d'orienter une équipe pour les contrer pourrait aussi être une stratégie intéressante justement.

Choix S Tier

Drattak

Dracolosse

Corvaillus

Airmure

Yveltal

Rayquaza

Choix A Tier

Altaria

Ptera

Brutalibre

Dracaufeu

Leviator

Motisma (forme hélice)

Mention honorable