Le 16 octobre prochain, Pokemon fera officiellement son grand retour sur Nintendo Switch 1 & 2 avec Pokemon ZA, le nouvel opus à venir dans la saga « Légendes ». Et au vu du succès rencontré par Pokemon Arceus en 2022, celui-ci représente assurément de grands enjeux pour Nintendo comme pour The Pokemon Company, qui font tout leur possible pour s’attirer les faveurs du public en amont de la sortie du jeu. Un détail commence toutefois à chiffonner certains fans, puisque le retour d’une mécanique ayant autrefois beaucoup divisé a aujourd’hui été confirmé.

Une mécanique qui divise fait son retour dans Pokemon ZA

En effet, à l’occasion des Championnats du Monde de Pokemon s’étant déroulés il y a tout juste quelques jours à Anaheim aux États-Unis, The Pokemon Company a offert l'opportunité aux nombreux joueurs présents sur place de s’essayer à une première démo de Pokemon ZA en avant-première. Cela a alors permis aux fans de constater le retour d’une mécanique de jeu qui avait disparu depuis Pokemon Noir et Blanc sur Nintendo DS en 2011 : le fait de subir des dégâts d’empoisonnement en dehors des combats. Et une chose est sûre : cela divise grandement.

Car si certains fans se réjouissent déjà beaucoup de voir la franchise rehausser un peu le niveau de difficulté des jeux, souvent critiqués pour être devenus bien trop faciles avec les dernières sorties, d’autres, au contraire, regrettent amèrement de voir Game Freak réintroduire une telle mécanique de gameplay. « Je déteste ça. Bannissez le poison de tous les jeux vidéo » s’exclame par exemple un internaute en réponse à la vidéo. « Oh, ce n’est absolument pas ce que nous avions demandé » répond un autre.

« Les gens agissent comme si cela rendait le jeu plus difficile, alors qu’en réalité, ça le rend simplement plus chiant » affirme de son côté un troisième, en réaction à tous ceux qui estiment que cela est bénéfique à l’expérience de Pokemon. Il ajoute alors : « Du genre : Wow, maintenant, il faut dépenser plus d’argent pour acheter des remèdes contre le poison et passer beaucoup plus de temps à les réapprovisionner. Quelle ‘difficulté’ ! ». Autant dire, donc, que les retours sont pour l’instant on ne peut plus contrastés sur la question.

Une fonctionnalité pas si punitive ?

La bonne nouvelle, cependant, c’est que Pokemon ZA ne devrait pas non plus se montrer trop dur à ce sujet. Car aux dernières nouvelles, il semblerait que les dégâts de poison ne soient valables que lorsque les Pokemon sont présents sur le terrain, et non lorsqu’ils se trouvent dans leur Pokeball. De fait, cela devrait permettre aux joueurs de pouvoir temporiser un peu, au moins le temps d’obtenir de quoi les soigner. Mais cela suffira-t-il pour autant à mettre tous les joueurs de Pokemon ZA d’accord ? Rien n'est moins sûr. L’avenir nous le dira.

