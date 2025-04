Même si Pokemon ZA ne dispose pas encore de date de sortie, il a eu droit à une longue présentation lors du dernier Nintendo Direct en date. La suite spirituelle de Légendes Arceus dans un monde plus moderne offrira aux fans de nouvelles fonctionnalités inédites, et surtout un Pokédex particulièrement complet, avec notamment l'introduction de Pokemon qui n'avaient jamais fait leur entrée sur un jeu Switch jusqu'à présent.

Attrapez-les vraiment tous dans Pokemon ZA

Pour rappel, Pokemon ZA place son récit dans Illumis, ville introduite dans les versions X et Y de la franchise, sortis sur 3DS en 2013. Celle-ci offre donc à la série Légendes un cadre plus urbain, avec malgré tout des zones délimitées pour capturer des Pokemon sauvages. La nuit, place cependant au ZA Royale, l'équivalent du Battle Royale à la sauce Pokemon. Le fait que cet opus se déroule à Illumis n'est également pas anodin s'agissant justement des créatures que nous pourrons y rencontrer.

Pokemon ZA sera en effet l'occasion de faire venir sur Nintendo Switch (et très certainement Nintendo Switch 2), des monstres de poche qui n'avaient jamais été vues sur les opus de la dernière console de Big N. On peut d'ailleurs apercevoir quelques-uns d'entre eux dans la vidéo de présentation du jeu issue du Nintendo Direct. Pour l'heure, on peut ainsi compter neuf Pokemon qui feront pour la première fois leur entrée sur Switch, comme suit :

Ratentif

Miradar

Feuillajou

Feuilloutan

Flamajou

Flamoutan

Flotajou

Flotoutan

Couafarel

Le roster de Pokemon ZA va donc de nouveau accueillir notamment les fameux singes élémentaires de X et Y, plus jamais revus depuis plus de dix ans. S'il ne s'agit pas des créatures les plus populaires de la franchise, au moins celles et ceux aimant avoir un Pokédex bien fournis pourront se faire plaisir dans ce prochain opus à venir plus tard dans l'année. Espérons par ailleurs que le titre se montrera plus agréable à l'œil sur Switch 2, le résultat sur sa grande sœur ayant beaucoup déçu les joueurs, notamment s'agissant de la direction artistique et de la qualité graphique assez peu aguicheuse d'Illumis.

Source : Nintendo sur YouTube