Pendant une heure, Pikachu a animé la communauté des fans avec un DJ Full Set qui a servi de décompte au nouveau Pokemon Presents ! La conférence a eu lieu aujourd'hui à 15 heures, donnant enfin des nouvelles de jeux très en vogue ou très attendus, à l'instar de Légendes ZA. Découvrez le nouveau trailer avec nous et les surprises qu'il vous réserve.

Légendes Pokemon ZA dévoile un nouveau trailer

L'attente est plus qu'importante pour Pokemon ZA. Ce sera le premier gros jeux de la franchise, deux ans après la sortie d'Ecarlate et Violet. Qui plus est, il s'agira de la nouvelle itération d'une licence qui n'a encore qu'un titre à son palmarès, Légendes Arceus. Paru en 2022, ce dernier avait apporté un vent de fraîcheur à la formule habituelle. Pour autant, il n'avait pas fait l'unanimité en raison de nombreuses contraintes, notamment techniques.

Aujourd'hui, Légendes Pokemon ZA avait donc une nouvelle carte à jouer à l'occasion du Pokemon Presents. La compagnie nous a ainsi offert une nouvelle plongée en Illumis pendant la conférence. On a enfin eu un aperçu plus concret des personnages que nous rencontrerons durant cette aventure plus urbaine que jamais. Dans les rues, beaucoup de choses semblent nous attendre tandis qu'un mal mystérieux ronge les créatures (ça ne vous rappellerait pas le film Détective Pikachu ?). Rejoignez la team MZ pour défendre la ville !

La personnalisation sera bien sûr de la partie dans Pokemon ZA. Fidèle à l'esprit d'Illumis tel qu'il nous avait été présenté dans les jeux X et X, vous aurez tout le loisir de suivre les tendances de la mode avant de partir à l'attaque. Votre équipe profitera quant à elle des méga-évolutions, pour des combats plus spectaculaires. C'est une belle surprise qui confirme bien les dernières rumeurs.

Nous avons aussi eu une autre confirmation que beaucoup espéraient. Dès le lancement du trailer, Pokemon ZA a surpris avec le logo non pas de la première console hybride de la firme, mais celui de la Nintendo Switch 2 ! C'est désormais officiel, le jeu aura aussi à son édition spéciale, comme l'ont eu des Zelda avant lui par exemple.

D'ailleurs, les extraits de Légendes Pokemon ZA que nous venons de voir sont directement issus de cette version Switch 2. Cela explique notamment le rendu plus fin et plus animé que les précédents trailers. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre le 16 octobre 2025 pour découvrir concrètement le résultat sur les deux consoles hybride de Nintendo. Les précommandes sont déjà ouvertes avec comme bonus un Tarsal en cadeau, accompagné d'une Gardevoirite.