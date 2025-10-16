Légendes Pokemon ZA vient à peine de sortir que le jeu offre déjà un Pokémon gratuit très apprécié des fans, accompagné du lancement d’un tout nouvel événement.

Légendes Pokemon ZA vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, et déjà, The Pokémon Company enchaîne les annonces. Non seulement le tout premier Pokemon gratuit est désormais disponible, mais le jeu accueille aussi sa première saison de combats classés.

Un Pokémon gratuit pour le lancement de Légendes Pokemon ZA

Pour fêter le lancement de Légendes Pokemon ZA, les dresseurs peuvent récupérer un Tarsal (un pokemon adoré) tenant une Gardevoirite, la pierre permettant à Gardevoir de méga-évoluer. Ce bonus d’achat anticipé, accessible à tous les joueurs ayant acquis le jeu dans les premiers mois, s’accompagne aussi d’un lot de 100 Poké Balls pour les acheteurs de la version numérique. Ces cadeaux resteront disponibles jusqu’au 28 février 2026. Vous avez donc le temps d'en profiter.

Attention toutefois, les récompenses ne sont pas accessibles immédiatement. Il faut d’abord avancer dans l’aventure, jusqu’à obtenir le Pokédex, ce qui prend environ une heure de jeu. C’est seulement à ce moment-là que le menu “Cadeau Mystère” Pokemon apparaît. À noter, si le joueur possède déjà une Gardevoirite, le Tarsal reçu n’en tiendra pas.

Tarsal offert dès la sortie.

Une Saison 1 compétitive déjà lancée

En parallèle, la Saison 1 des combats classés est désormais ouverte pour Légendes Pokemon ZA. Selon les informations officielles de The Pokémon Company, elle se déroule d'aujourd'hui, date de sortie le 16 octobre, jusqu’au mercredi 5 novembre 2025 à 5h59 (heure de Paris). Ces affrontements en ligne, à quatre joueurs en temps réel, permettent aux dresseurs de grimper dans un système de classement allant du rang Z jusqu’au rang A, le plus prestigieux.

Atteindre le rang K Pokemon offre une récompense spéciale, la Amphinolite, l’objet rare qui permet à Amphinobi de méga-évoluer en Méga-Amphinobi. Cette Méga-Gemme est inaccessible via le jeu normal, ce qui en fait un véritable trophée pour les joueurs. Un beau cadeau.

Pour cette première saison, seuls les Pokemon figurant dans le Pokédex de Lumiose n° 001 à 227 sont autorisés. Tous les Pokémon sont ramenés au niveau 50 lors des combats, et une seule créature de chaque espèce peut être utilisée dans une équipe. Les récompenses sont :

Rang A

Compét'Ball ×3

Capsule d’Or ×1

Capsule d’Argent ×3

Graine Maîtrise ×3

Maxi Pépite ×1

Rangs B à E

Compét'Ball ×2

Capsule d’Or ×1

Capsule d’Argent ×2

Graine Maîtrise ×2

Pépite ×2

Rangs F à K

Capsule d’Argent ×1

Graine Maîtrise ×1

Pépite ×2

Rangs L à R

Graine Maîtrise ×1

Pépite ×1

Rang S et inférieur

Pépite ×1

Comment participer aux combats classés ?

Pour rejoindre la compétition Légendes Pokemon ZA, il suffit de lancer le jeu, d’appuyer sur X pour ouvrir le menu principal, puis de sélectionner Jeu en lien et enfin Combats classés Pokemon.

Source : The Pokemon Company