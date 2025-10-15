Légendes Pokemon ZA prépare sa sortie mondiale sur Nintendo Switch 1 et 2. Pour ce faire, le jeu accueille une petite mise à jour avec un peu d'avance.

C'est demain le grand jour ! Légendes Pokemon ZA, la deuxième itération de cette nouvelle licence, débarquera sur les deux consoles Nintendo Switch pour vous offrir une nouvelle aventure à Illumis. Prenant le relai après un premier opus, Arceus, qui avait su apporter un vent de fraîcheur sans totalement convaincre, celui-ci montre des ambitions plus grandes encore. Pour les réaliser, il n'hésite pas à s'offrir une petite mise à jour.

Pokemon ZA déploie un patch day one

Nintendo met les moyens pour assurer la promotion de sa poule aux œufs d'or ! La franchise Pokemon revient cette année avec Légendes Z-A, un nouvel opus qui revisite le monde découvert dans les version X et Y. Un tas de nouveautés seront assurément au rendez-vous, à commencer par des méga-évolutions inédites. Voilà typiquement le genre d'idée qui va venir piquer la curiosité du public.

Alors, pour assurer un bon accueil à ce Pokemon ZA, les équipes de développement tiennent à peaufiner leur copie jusqu'au bout. C'est pourquoi elles ont déjà prévu une mise à jour pour la sortie (disponible dès maintenant en réalité). C'est un patch mineur en apparence, mais qui devrait se révéler bien utile en de nombreuses occasions. En voici le maigre contenu :

Ajout de données qui doivent être mises à jour pour pouvoir jouer avec les fonctions en ligne.

Ça semblera effectivement accessoire pour beaucoup. Seulement, en passant à la version 1.0.1 avec cette mise à jour, Pokemon ZA s'assure l'accès aux fonctionnalités en ligne. Que vous jouiez sur Nintendo Switch 2 ou sa grande sœur vous pourrez ainsi profiter de toute la connectivité de ce nouveau titre. Ce sera notamment nécessaire pour accéder à HOME, le service qui permet de transférer ses monstres de poche d'un opus à l'autre.

Légendes Pokemon ZA paraît fin prêt pour sa sortie. Il sera disponible dès le 16 octobre 2025 dans le monde entier. Vous pourrez y jouer sur Nintendo Switch première du nom ou opter pour l'édition Switch 2 afin de profiter d'une version native, mieux optimisée, sur la nouvelle console de Big N. Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que vous puissiez tous les attraper !