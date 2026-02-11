Voilà déjà bientôt quatre mois que Légendes Pokemon ZA est disponible, pour le plus grand bonheur des uns, et le plus grand malheur des autres. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que le dernier opus de Game Freak aura profondément divisé les fans de la série. Bien sûr, cela ne lui a pas empêché de se vendre par palettes sur Nintendo Switch 1 et 2, où il n’hésite pas à faire de nombreux cadeaux à la communauté. Et le dernier en date vient d’ailleurs d’arriver, même s’il va falloir faire vite pour en profiter.

Un nouveau set d’icônes Légendes Pokemon ZA est disponible

En effet, pour la troisième fois depuis le lancement du jeu, Nintendo offre l’opportunité aux abonnés du Nintendo Switch Online de récupérer un pack d’icones aux couleurs de Légendes Pokemon ZA, ce qui fera assurément plaisir à certains fans. Baptisé « Mega Dimension Set 3 », celui-ci vous donnera alors accès à un total de onze icones inédits, accompagnés de quatre backgrounds supplémentaires. De quoi personnaliser votre profil Nintendo Switch à votre image donc, moyennant évidemment quelques points platines pour l’occasion.

Car oui, à raison de dix points pour chaque icone, vous pourrez alors obtenir de nouvelles images mettant notamment en scène une série de Pokemon Méga. Cela comprend Méga Roitiflam, Méga Brutalibré, Méga Lucario Z, Méga Éoko et enfin Zygarde, tous présents dans Légendes Pokemon ZA. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque Nintendo a également pensé à proposer quelques-uns des personnages du jeu, à l’instar de Corbeau, Philippe, Lebanne, Jacinthe, Lida et enfin Korrina. De quoi avoir l’embarras du choix, donc.

© Serebii.net

Comme évoqué plus haut, ne tardez toutefois pas trop à récupérer ces différents icones si ces derniers vous intéressent. Car comme d’habitude, ceux-ci ne resteront que pour une durée limitée sur le Nintendo Switch Online. Passé 1h59 (heure française) le 16 février prochain, il ne sera en effet plus possible de les récupérer. La prochaine fois que vous partez à la chasse aux Pokemon dans Légendes Pokemon ZA, pensez donc à aller faire un tour dans la boutique de Nintendo afin de récupérer votre dû. Il serait dommage de passer à côté.

Source : Nintendo Switch Online