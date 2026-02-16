Doucement mais sûrement, chaque nouveau jour qui passe nous rapproche un peu plus du 27 février, date anniversaire de la franchise Pokemon qui va officiellement sur ses trente ans. Et pour l’occasion, The Pokemon Company l’a assuré : les fans peuvent s’attendre à une pluie d’annonces et de surprises, dont on ignore toutefois encore la nature pour le moment. En attendant de le découvrir, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent cependant se consoler avec un ultime cadeau aux couleurs de Légendes Pokemon ZA, le dernier opus en date.

Un dernier set d’icones Légendes Pokemon ZA est arrivé

En effet, pour la quatrième et dernière fois, Nintendo offre l’opportunité aux abonnés de son service en ligne de récupérer un pack d’icones aux couleurs du jeu, en échange de quelques points platines seulement. Après celui de la semaine dernière, qui faisait notamment la part belle aux Pokemon Méga tels que Roitiflam, Brutalibré, Lucario Z ou encore Éoko, les membres Nintendo Switch Online peuvent ainsi obtenir de nouveaux icones à l’image de Méga Aligatueur, Floette, Zygarde ou encore Méga Gardevoir.

Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque de nombreux icones aux couleurs des personnages de Légendes Pokemon ZA sont également proposés pour l’occasion. De Mable à Urbain, en passant par Griselle, Grisham, Hoopa ou encore Ansha, nul doute que les fans devraient pouvoir trouver chaussure à leur pied. Mais attention toutefois puisque comme le veut la coutume, tous ces icones ne seront disponibles pour les membres Nintendo Switch Online que le temps d’une semaine. Autant dire qu’il vaut mieux ne pas tarder s’ils vous intéressent, donc.

Reste maintenant à découvrir ce qui attendra les fans de Pokemon au cours des prochaines semaines. Aura-t-on enfin droit à une annonce en bonne et due forme de la dixième génération, victime de nombreuses fuites depuis plusieurs mois ? Au retour très attendu d’épisodes hautement appréciés tels que Pokemon Vert Feuille et Rouge Feu ? Ou peut-être à l’annonce de nouveaux contenus pour Légendes Pokemon ZA, quatre mois après sa sortie ? Réponse, si tout se passe bien, dans un peu moins de deux semaines.

Source : Serebii.net