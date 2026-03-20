Tous les regards ont beau être désormais braqués sur Pokemon Pokopia, véritable carton écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires en l'espace de quatre jours, Nintendo n'en oublie pas pour autant les autres épisodes actuellement disponibles. Pokemon Ecarlate & Violet continuent de proposer des raids surpuissants chaque weekend, Pokemon Pocket s'apprête à accueillir un nouveau set fraîchement dévoilé, et les jeux mobiles profitent globalement d'un suivi assez exemplaire en la matière. C'est désormais au tour de Pokemon ZA, dernier épisode en date, de passer par la case mise à jour.

Pokemon ZA passe en version 2.0.2

Disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2 comme sur sa grande sœur, cette version 2.0.2 de Pokemon ZA ne viendra ni corriger une flopée de bugs, ni introduire des nouveautés ou des changements réellement impactants. La communication minimaliste de Nintendo autour de ce déploiement aurait d'ailleurs dû mettre la puce à l'oreille : il s'agit avant tout d'un patch de routine, se contentant d'évoquer « plusieurs problèmes corrigés » sans plus de détails. On peut donc raisonnablement supposer qu'il est uniquement question de correctifs mineurs, voire d'ajustements invisibles pour le joueur, destinés à améliorer la stabilité générale du jeu et de l'expérience. Comme souvent dans ce genre de cas, il faudra sans doute attendre qu'un datamineur aille fouiller dans les entrailles de la mise à jour de Pokemon ZA pour en extraire les changements précis. En l'état, il faut se contenter de notes de patch pour le moins laconiques :

Plusieurs problèmes ont été corrigés

On vous avait prévenu, difficile de faire plus court et plus vague. Reste que, comme toujours, l'installation de la mise à jour devrait se faire automatiquement au lancement de la console. Compte tenu du poids plume du patch, l'opération ne devrait prendre que quelques secondes. Pour vérifier que tout est bien à jour, il suffit de sélectionner l'icône du jeu depuis le menu de votre Nintendo Switch 2 ou Switch 1, d'appuyer sur le bouton « + », puis de se rendre dans l'onglet « Mise à jour ». Vous pourrez alors lancer manuellement le téléchargement de cette version 2.0.2 de Pokemon ZA, ou simplement vérifier qu'elle est déjà installée.

Source : Nintendo