Le prochain Pokemon ZA a profité du dernier Nintendo Direct pour se montrer une nouvelle fois. On est pas là pour vous parler de l’évidente version Nintendo Switch 2, mais simplement pour découvrir du gameplay inédit et des fonctionnalités encore jamais vues dans la franchise.

Pokemon ZA présente une nouvelle fonctionnalité inédite pour les amoureux de combats

Pokemon ZA est LA prochaine grosse entrée de la licence et elle promet une expérience drastiquement différente de tout ce que l’on a connu. Pas de grand monde ouvert cette fois, l’intégralité de l’aventure se passera à Illumis, capitale présente dans Pokemon X et Y. Il sera une fois de plus question de capturer plein de créatures, de les faire évoluer et évidemment, de combattre en leur compagnie. Les affrontements vont avoir le droit à un petit coup de frais en offrant désormais la possibilité d’utiliser des capacités en temps réel.

Lors de ce nouveau Nintendo Direct, Pokemon ZA nous a dévoilé son cycle jour et nuit qui changera là aussi beaucoup de choses. Une nouvelle fonctionnalité va en effet faire son entrée pour la première fois dans la série : une sorte de battle royale maison avec un système de classement. La nuit, certaines zones deviendront de vrais repères de dresseurs. Des tournois y seront organisés, les ZA Royale. Dans ces zones, les combats de pokemon sont ouverts, ce qui veut dire que l’on peut attaquer à vue et même prendre l’avantage en attaquant par surprise. Chaque victoire vous permettra de monter dans les classements, du rang Z, le plus bas, au rang A, l’élite. On ne sait pas si le multijoueur sera possible ou non pour le moment.

Pour l’heure, on a rien de plus à se mettre sous la dent malheureusement. Le Nintendo Direct a été assez avare en informations inédite concernant Pokemon ZA, mais il a bien été reconfirmé qu’il sortirait en fin d’année sur Nintendo Switch. On l’attend bien entendu aussi sur Nintendo Switch 2.