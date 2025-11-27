Nintendo et Game Freak déploient aujourd’hui une mise à jour pour Pokemon ZA sur Switch et Switch 2. Le patch 1.0.3 ne cherche pas à transformer l’expérience, mais il règle un problème assez embêtant

La fin du mois de novembre apporte une nouvelle mise à jour pour Pokemon Legends ZA. Game Freak continue d’ajuster son jeu sur Switch et Nintendo Switch 2, cette fois avec un correctif ciblé qui règle un souci persistant lié aux récompenses des combats classés. Rien de spectaculaire en surface, mais une amélioration importante pour ceux qui suivent les saisons compétitives de près.

Un correctif attendu pour les joueurs classés de Pokemon Legends ZA

Depuis le lancement de la Saison 2 de Pokemon Legends ZA, plusieurs joueurs rapportaient une anomalie gênante : la Pierre Méga, pourtant promise à ceux ayant atteint le rang requis, restait impossible à récupérer. Avec la version 1.0.3, ce blocage appartient enfin au passé.

Après installation, les joueurs concernés n’ont qu’à retourner sur l’écran des combats classés pour récupérer automatiquement la récompense manquante. Une solution simple, mais attendue depuis plusieurs jours, tant la collecte de ces objets liés à la Méga-Évolution représente un objectif essentiel du mode compétitif de Pokemon Legends ZA.

Une mise à jour indispensable pour les fonctionnalités en ligne

Comme souvent chez Nintendo, l’accès aux services en ligne dépend de la version du jeu installée. Les joueurs devront donc passer au patch 1.0.3 de Pokemon Legends ZA pour continuer à participer aux activités connectées. Même les communications locales exigent que tous les participants disposent exactement de la même version du jeu. Mieux vaut donc mettre le titre à jour avant toute session partagée.

Ce correctif arrive peu de temps après la mise à jour 1.0.2 publiée au début du mois. Ce précédent patch s’était montré plus ambitieux, avec plusieurs ajustements généraux et diverses optimisations pour les combats classés. La cadence prouve au passage que Game Freak suit de près le comportement du jeu et les retours de la communauté, un point rassurant pour ceux qui ont plongé dans cette nouvelle déclinaison de la formule Legends.

Pour les joueurs qui aiment anticiper, il n’y a pas que les correctifs dans l’actualité du jeu. Le premier contenu additionnel baptisé Mega Dimension est toujours prévu pour décembre. The Pokémon Company a déjà teasé plusieurs Méga-Évolutions inédites qui promettent d’élargir encore les stratégies possibles. Cette extension de Pokemon Legends ZA devrait logiquement attirer aussi bien les explorateurs que les amateurs de combats compétitifs.

Source : The Pokemon Company