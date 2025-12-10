Pokemon ZA passe en version 2.0 avec sa nouvelle mise à jour pour la sortie de son premier DLC Mega Dimension. Voici donc tout ce qui change que vous ayez acheté le DLC ou non.

C'est le grand jour, le premier DLC de Pokemon ZA est lancé et va permettre aux joueurs de découvrir une toute nouvelle histoire mais également mettre la main sur une tonne de nouveaux pokemon. Le jeu en profite d'ailleurs pour se mettre à jour pour tout le monde et même les joueurs n'ayant pas acheté le DLC vont être ravis, voici tout ce qui change.

Pokemon ZA se met à jour pour la sortie de son premier DLC

Ce n'est pas un patch énorme, en tout cas pas en ce qui concerne les notes de mise à jour plutôt sommaires. Le DLC de Pokemon ZA, Mega Dimension, est maintenant disponible et cette mise à jour ajoute l'intégralité du contenu. Tous les joueurs devront faire cette mise à jour, même ceux n'ayant pas acheté le DLC et pour cause. Non seulement quelques correctifs se sont faufilés, mais c'est aussi et surtout parce que tous les joueurs pourront croiser et mettre la main sur les nouveaux pokemon, même s'ils n'ont pas mis la main au portefeuille. En revanche, il n'y aura qu'un seul moyen d'y parvenir : utiliser les fonctionnalités en ligne lors des combats ou des échanges. Pour tomber nez à nez avec une nouvelle créature et essayer de la capturer, il faudra obligatoirement acheter le DLC Mega Dimension vendu à près de 30€ sur le Nintendo Store.

Note de patch 2.0 de Pokemon ZA sur Nintendo Switch et Swtch 1

Les joueurs ayant acheté le DLC Mega Dimension peuvent désormais profiter de son contenu. A noter que pour progresser dans l’histoire du DLC, vous devez avoir terminé l’histoire principale de Pokemon ZA.

De nouveaux pokemon ajoutés Les joueurs n’ayant pas acheté le DLC peuvent tout de même rencontrer ou obtenir les pokemon ajoutés via les fonctionnalités en ligne.

Correction de bugs Divers problèmes ont été corrigés.



Un DLC qui a fait polémique et promet pas mal de contenu

Le DLC Mega Dimension de Pokemon ZA a fait polémique lors de son annonce. Les joueurs ont reproché au studio le fait de prévoir et d'annoncer un DLC à ce prix-là alors même que le jeu n'était pas sorti pour une sortie aussi proche du lancement du jeu principal. La chose a pris encore de l'ampleur lorsque Pokemon ZA est sorti au vu des lacunes de ce dernier. Dans ce nouveau DLC, vous pourrez découvrir une toute nouvelle histoire et surtout des dizaines de nouveaux petits monstres à capturer et combattre. Pas d'inédit à première vue, si ce n'est quelques nouvelles formes et Mega Evolution comme deux Mega Raichu ou encore un nouveau Mega Lucario.

Source : Pokemon officiel, Nintendo