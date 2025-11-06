À chaque nouvelle sortie, le même phénomène se répète. Pokemon ZA a lui aussi déchaîné les passions. D’un côté, ceux qui le jeu pour ce qu’il est et en apprécient les qualités ; de l’autre, ceux qui, au regard du succès massif de la franchise, estiment que Nintendo et Game Freak devraient voir plus grand, tant en matière d’expérience que de graphismes. Les deux camps se livrent encore bataille sur les réseaux sociaux, mais, pendant ce temps, le studio poursuit son travail sur le jeu. Comme annoncé, Pokemon ZA a reçu dans la nuit de ce 5 novembre 2025 une nouvelle mise à jour, désormais disponible sur la Nintendo Switch 2 et son aînée.

Une nouvelle mise à jour pour Pokemon ZA

Pokemon Legendes ZA passe en version 1.0.2 Une mise à jour attendue, qui se concentre surtout sur les bugs les plus gênants, ceux entravant la progression des joueurs. Parmi les principaux problèmes réglés figurait celui des boîtes Pokémon, qui, dans certaines conditions, empêchaient la capture de nouveaux monstres. L’autre souci majeur affectait directement les combats, rendant une cible intouchable si une attaque était lancée au moment de la transition jour/nuit. Grâce à la mise à jour 1.0.2 de Pokemon ZA, ces bugs appartiennent désormais au passé. D’autres ajustements ont également été apportés pour l’occasion. Voici l'ensemble des correctifs déployés avec cette update :

Liste des bugs corrigés dans Pokemon ZA :

Avant le premier combat de Méga Évolution, si vous n'avez pas ouvert l'écran de boîte depuis qu’elle était pleine, vous échouerez à capturer un Pokémon. Aussi, si vous effectuez une mission secondaire qui permet d'obtenir un Pokémon dans cet état, vous ne pourrez pas la compléter.

Dans certaines missions secondaires, si le changement de jour/nuit se produit au même moment qu'une compétence est lancée sur une cible, il ne sera plus possible de toucher la cible avec la compétence, et la mission secondaire ne pourra plus progresser.

Lors d'un combat contre un dresseur, si l’adversaire change de Pokémon et que le joueur effectue une Méga Évolution simultanément, le dresseur adverse ne pourra pas envoyer de Pokémon et le combat ne pourra pas se poursuivre.

Ajustements de l'équilibrage des combats de rang :

Ajustement des points gagnés en fonction du classement afin que les points ne soient pas réduits en fonction du résultat du match.

Certaines récompenses de combat que l'on peut recevoir après chaque combat ont été ajoutées et augmentées.

