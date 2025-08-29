Pokemon ZA revient sur le devant de la scène avec une nouvelle annonce que les fans adorent déjà : une Mega-Evolution pour un pokemon hyper apprécié.

Legendes Pokemon ZA compte bien bouleverser la franchise en faisant une nouvelle fois évoluer ses codes pour le rendre plus moderne. Depuis Pokemon Arceus, la licence a pris un virage important, négocié avec difficulté. Le prochain jeu va lui aussi changer plusieurs choses en commençant par planter son décor dans une seule et unique ville et en proposant de nouvelles activités inédites en plus de la chasse aux pokemon. En prime, le jeu marquera le grand retour de certaines fonctionnalités ultra appréciées comme les Mega Evolution. L’une d’entre elles vient d'ailleurs d’être dévoilée, et elle plait déjà énormément.

Il y a peu, Pokemon ZA avait créé l'événement en teasant l’annonce d’une nouvelle Mega-Evolution. On a ainsi découvert que l’un des tout premiers pokemon allait lui aussi recevoir sa Mega-Evolution : Empiflor. Il y a quelques heures, une autre annonce a été faite mettant en scène un affrontement impressionnant entre un Mackogneur et un Brutalibré. Oui, vous l’avez compris, une nouvelle Mega-Evolution vient d’être annoncée pour ce pokémon très apprécié. Brutalibré est une créature de type combat et vol aux allures de volatile bipède adepte du catch, d’où sa grande popularité depuis sa première apparition dans Pokemon X et Y.

Dans Pokemon ZA, Brutalibré aura donc le droit à sa Mega-Evolution. Il deviendra alors plus grand et plus robuste avec des dorures ressemblant à un tenue de luchador. Ses ailes seront elles aussi plus imposantes et détaillées en plus de changer de couleur. Bien entendu, Mega-Brutalibré sera bien plus puissant que sa version d'origine, mais comme toutes les évolutions du genre, ça ne durera qu’un temps limité. Légendes Pokemon ZA a encore beaucoup de choses à nous faire découvrir et le jeu est attendu le 16 octobre prochain sur Nintendo Switch 2 et Switch 1.