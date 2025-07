Le dernier Pokémon Presents s'est conclu en beauté avec une présentation approfondie de Pokemon ZA. Le nouveau représentant de la licence « Légendes » a dévoilé les grandes lignes de son scénario, plus sombre qu'Arceus. Mais, c'est un autre détail qui a retenu l'attention des fans les plus fidèles de la franchise. Et si c'était un avant-goût de la 10G ?

Un spécimen jamais vu avant Pokemon ZA

Malgré certaines controverses sur sa technique, la hype pourrait vraiment grimper pour Légendes Pokemon ZA. D'abord, le dernier trailer donne à voir un scénario plus sombre, qui promet une aventure urbaine dans laquelle vous rejoindrez une grande Team prête à lutter contre la criminalité de rue et l'organisation qui déchaîne les monstres de poche à Illumis.

De plus, Pokemon ZA a déjà dévoilé fonctionnalités qui vont faire de l'œil à certains fans. Il y a d'abord l'exploration qui prendra de la hauteur dans la ville, mais aussi l'aspect Battle Royale qui a été teasé. Enfin, comme une cerise sur le gâteau, les équipes de Game Freak ont opté pour le retour de la méga-évolution, très appréciée depuis son apparition dans X et Y et souvent réclamée pour les jeux suivant.

Cette dernière fonctionnalité sera même l'opportunité de découvrir des spécimens inédits ! Le nouveau trailer de Pokemon ZA dévoilé cette semaine a levé le voile sur une méga-évolution inédite : celle de Dracolosse. Outre Mega-Leviator et Mega-Dracaufeu déjà confirmés de manière officielle, vous pourrez donc faire appelle à Mega-Dracolosse. De type Dragon et Vol, son design a été repensé de façon assez fidèle à sa forme initiale.

D'ailleurs, on peut se demander si ce ne serait pas là l'un des premiers aperçus de la 10ᵉ génération de la franchise. Puisque celle-ci n'est pas attendue avant au moins 2026, Pokemon ZA serait un bon moyen d'introduire de premières créatures qui prendront la relève par la suite. Cependant, cela voudrait dire que les futurs jeux de la licence principale prendraient en compte la méga-évolution, ce qui est très incertain. Ce Mega-Dracolosse pourrait donc n'être 'que' le signe que le nouveau « Légendes » aura un bestiaire bien à lui, comme Arceus.