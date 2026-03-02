Des premières images de la Gen 10 aux dernières informations concernant le très attendu Pokemon Pokopia, en passant par le retour de Rouge Feu et Vert Feuille sur Nintendo Switch, le Pokemon Presents de la semaine dernière aura assurément multiplié les grandes nouvelles pour les fans de la franchise. Il faut dire aussi que trente ans, cela se fête, et The Pokemon Company comme Nintendo ont montré qu’ils avaient bien l’intention de jouer le jeu à fond. Sans compter que le dernier opus en date, Légendes Pokemon ZA, n’a évidemment pas été oublié.

Un nouveau Pokemon est arrivé dans Légendes Pokemon ZA

En effet, après avoir accueilli l’extension Mega Dimension en septembre dernier, le titre de Game Freak a eu droit à une belle annonce surprise lors de la conférence, qui a révélé l’arrivée d’un nouveau Pokemon très spécial dans le roster : Méga-Carchacrok Z. Dès aujourd’hui, les joueurs de Légendes Pokemon ZA peuvent ainsi partir sur les traces de ce Pokemon Supersonic, qui vous donnera alors accès à un Cadeau Mystère une fois capturé : une Carchacrokite Z. Soit une Méga-Gemme, pour le dire autrement.

Notez toutefois que plusieurs pré-requis sont nécessaires avant de pouvoir débusquer Méga-Carchacrok Z. Tout d’abord, pour pouvoir détecter la faille extradimensionnelle spéciale permettant de le croiser, il vous faut au préalable avoir terminé au moins l’une des aventures extraordimensionelles de l’extension Méga-Dimension. Ensuite, plus important encore, il vous faut évidemment posséder le DLC en question de Légendes Pokemon ZA, trouvable pour la somme de 29.99€ sur le Nintendo eShop.

Enfin, si vous souhaitez pouvoir mettre la main sur le Cadeau Mystère une fois Carchacrok Z capturé, vous devez absolument connecter votre Nintendo Switch ou votre Nintendo Switch 2 à internet. Une fois tout cela fait, vous pourrez alors profiter comme il se doit de cette dernière mise à jour de Game Freak, qui est décidément sur tous les fronts. Car entre le développement du prometteur Pokemon Vents et Vagues, annoncé pour 2027, et l’arrivée de Beast of Reincarnation le 4 août prochain, on ne peut pas dire que le studio se tourne les pouces.

Source : Nintendo