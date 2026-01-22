Trois mois après un lancement tout en contraste, Pokemon ZA reçoit enfin sa première mise à jour de l'année, voici ce qu'elle apporte de neuf à Ilumis.

Légendes Pokemon ZA a ainsi enfin reçu aujourd'hui sa première mise à jour de l'année pour les consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 et passe donc officiellement en version 2.0.1. Ce premier changement majeur de 2026 sera-t-il synonyme d'une année de meilleure augure pour ce nouveau jeu de Game Freak qui a divisé ? Voyons cela de plus près.

Une première Mega mise à jour en 2026 pour Légendes Pokemon ZA ?

Outre Légendes Pokemon ZA sorti le 12 octobre 2025 sur les deux dernières consoles de Nintendo avec une réception pour le moins mitigée, mais d'excellents chiffres de vente, le titre a également reçu en fin d'année Mega Dimension, sa première extension payante, pour rappel annoncée avant même la sortie du jeu de base. Une telle annonce avait déjà fait polémique, et le résultat a visiblement aussi déçu son monde, la faute notamment à des niveaux additionnels peu inspirants et une boucle de gameplay répétitive.

La première mise à jour de 2026 pour Légendes Pokemon ZA s'intéresse ainsi justement principalement à ce fameux DLC. Elle apporte en effet des modifications concernant l'obtention de certains objets (notamment une augmentation du nombre maximum de Méga Fragments) et corrige de nombreux problèmes liés à l'extension Méga Dimension. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans un article dédié sur le site d'assistance de Nintendo, ainsi que les notes de mise à jour détaillées ci-dessous :

Ajustements sur les objets

Vous pouvez désormais acheter plusieurs Baies à la fois auprès des stands de nourriture.

Après avoir commencé l'histoire du DLC Légendes Pokemon ZA – Méga-Dimension, vous pourrez acheter des Baies auprès du vendeur du camion n° 3 du Nouveau Café.

Le nombre maximum de Méga-Fragments que vous pouvez transporter passe de 999 à 9 999.

Correctifs pour les problèmes connus suivants en lien avec le DLC Méga Dimension

Lors de l'utilisation de capacités dans certaines zones d'hyperespace, il pouvait arriver que les Pokémon soient orientés dans une direction différente de celle de leur cible.

Il pouvait arriver que le temps reste ensoleillé sans changer.

Les Pokémon Shiny obtenus avant la sortie de Légendes Pokemon ZA – Méga-Dimension ne figuraient parfois pas dans le Pokédex de la Méga-Évolution, même dans le cas d'une obtention de leurs Méga-Gemmes après leur mise à disposition dans le DLC.

Pendant les missions, des images provenant de scènes sans rapport avec l'action pouvaient s'afficher occasionnellement.

Il est possible que les joueurs n'aient pas pu terminer la mission secondaire 188 « Lancer le scan spécial ! » même après avoir obtenu le maximum de points de sondage. (Les joueurs rencontrant déjà ce problème devraient pouvoir progresser après être entrés et sortis de l'hyperespace).

© Nintendo/ Game Freak

Source : Support Nintendo