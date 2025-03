Un an après son annonce officielle, Légendes Pokemon ZA prépare enfin concrètement son arrivée sur Nintendo Switch. À l'occasion d'une nouvelle conférence dédiée à la franchise, le jeu a enfin dévoilé sa date de sortie ainsi que plusieurs éléments de gameplay. Mais, comme chacun sait, les fans n'ont d'yeux que pour les créatures qui habitent le jeu. Avec un œil averti, ils ont déjà repéré un grand nombre de ceux qui seront disponibles dans ce nouvel opus.

Le Pokedex de Pokemon ZA sera bien rempli

Le dernier Pokemon Presents a été fort en révélations pour l'anniversaire de la franchise. Plusieurs jeux ont vu leur nouvelle mise à jour se dévoiler, sans compter sur l'annonce d'un tout nouveau titre. Cela dit, ce qu'attendaient surtout les fans, ce sont les précisions autour de Legendes Pokemon ZA. C'est désormais officiel, il sortira fin 2025, sur Nintendo Switch. Il sera évidemment rétrocompatible avec la Switch 2.

À en croire les nouvelles vidéos officielles, vous aurez de quoi faire pour remplir votre Pokédex ! En prenant en compte les spécimens qui apparaissent dans les trailers et qu'on considère que leurs évolutions seront aussi de la partie, nous arrivons à un total de 124 Pokemon. Et ça, c'est sans compter les différentes formes que peuvent prendre certains, à l'instar de Zygarde par exemple.

Kalos, Kanto et Johto devraient être particulièrement représentées dans Pokemon ZA. Nous retrouverons également des créatures originaires de Hoenn, Unys et Sinnoh. En revanche, aucun nous n'en avons vu aucun des régions les plus récentes de la franchise. Alola, Galar et Paldea auraient-elles été oubliées ? Verdict en fin d'année.

Première génération — Kanto en masse dans Pokemon ZA

Salamèche

Reptincel

Dracaufeu

Roucool

Roucoups

Roucarnage

Abo

Arbok

Pikachu

Raichu

Chetiflor

Boustiflor

Empiflor

Onix

Kangourex

Stari

Staross

Scarabrute

Magicarpe

Leviator

Evoli

Voltali

Aquali

Pyroli

Ptera

Minidraco

Draco

Dracolosse

Deuxième génération — Johto a de quoi faire

Germignon

Macronium

Meganium

Kaiminus

Crocrodil

Aligatueur

Mimigal

Migalos

Pichu

Wattouat

Lainergie

Pharamp

Mentali

Noctali

Steelix

Scarhino

Malosse

Démolosse

Embrylex

Ymphect

Tyranocif

Troisième génération — Hoenn aura ses Pokemon

Tarsal

Kirlia

Gardevoir

Ténéfix

Rosélia

Tylton

Altaria

Absol

Draby

Drackhaus

Drattak

Quatrième génération — Sinnoh bien présents dans Pokemon ZA

Rozbouton

Roserade

Riolu

Lucario

Hippopotas

Hippodoucus

Phylali

Givrali

Gallame

Cinquième génération — Unys, pas aussi représentée qu'on le pensait

Gruikui

Grotichon

Roitiflam

Ratentif

Miradar

Miscaïman

Escroco

Miamiasme

Miasmax

Emolga

Funécire

Mélancolux

Lugulabre

Sixième génération — Kalos, la star de Pokemon ZA

Sapereau

Excavarenne

Passerouge

Braisillon

Flambusard

Lepidonille

Pérégrain

Prismillon

Hélionceau

Némélios

Flabébé

Floette

Florges

Cabriolaine

Pandespiècle

Pandarbare

Coufarel

Psytigri

Mistigrix

Monorpale

Dimoclès

Exagide

Fluvetin

Cocotine

Sucroquin

Cupcanaille

Sepiatop

Sepiatroce

Venalgue

Kravarech

Flingouste

Gamblast

Nymphali

Brutalibré

Dedenne

Mucuscule

Colimucus

Muplodocus

Trousselin

Sonistrelle

Bruyvern

Zygarde