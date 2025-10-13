À quelques jours de sa sortie, tout a déjà leaké concernant Légendes Pokemon ZA, et ça promet du très lourd pour le prochain jeu de la licence qui sort des sentiers battus.

Après Légendes Arceus en 2022, Légendes Pokemon ZA arrive en effet ce 16 octobre 2025, exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. En amont de sa sortie imminente, plusieurs leaks massifs à son sujet ont commencé à émerger sur la Toile depuis quelques heures, dont l'intégralité de son Pokédex. Si d'aventure vous souhaitez garder la surprise, n'allez pas plus loin et attendez plutôt de tout découvrir par vous-mêmes. Autrement, voyons ce que ces leaks nous révèlent.

Des leaks massifs et légendaires pour Pokemon ZA

Pour rappel, Pokemon ZA centre son récit dans Illumis, ville introduite dans les versions X et Y de la franchise, sortis sur 3DS en 2013. Celle-ci offre donc à la série Légendes un cadre plus urbain, avec malgré tout des zones délimitées pour capturer des Pokemon sauvages. La nuit, place cependant au ZA Royale, l'équivalent du Battle Royale à la sauce Pokemon. Le fait que cet opus se déroule à Illumis n'est également pas anodin s'agissant justement des créatures que nous pourrons y rencontrer.

À ce propos, le compte X.com Pokemon Universe a leaké l'intégralité des modèles du Pokédex de Pokemon ZA, qui compterait près de 400 créatures de poche, évolutions incluses, issues de différentes générations de la franchise, comme vous pouvez le constater avec l'image ci-dessous. Ce en raison du fait qu'une ROM du jeu aurait déjà leaké peu avant sa sortie. De plus, le compte a révélé des modèles de tous les nouveaux Mega Pokémon et des informations sur les Mega Pokémon inédits pour le DLC baptisé « Mega-Dimension », qui avait fait polémique car annoncé avant même la sortie du jeu, qui plus est à un prix assez relevé.

Outre l'intégralité du Pokédex de Légendes Pokemon ZA, Pokemon Universe a également leaké les modèles de leurs variantes Shiny, ainsi donc que les modèles de nouvelles Méga Évolutions telles que Mega Momartik, Mega Brutapode ou encore Mega Lugulabre, mais également la plupart des statistiques des Pokémon et de leurs Méga Évolutions que l'on pourra compter dans ses équipes, puisqu'il sera visiblement possible d'enregistrer jusqu'à six équipes différentes. Pokemon ZA devrait ainsi avoir un contenu particulièrement dense qui va occuper les joueuses et joueurs désireux d'explorer Illumis et ses environs pendant de longues heures.

Source : Pokemon Universe sur X.com