Trois ans après un Légendes Arceus qui avait déjà eu droit à son lot de polémiques à son lancement, Légendes Pokemon ZA sortait donc enfin hier sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Malheureusement pour Nintendo, Game Freak et la Pokémon Company, l'histoire semble se répéter alors que ce nouveau titre de la licence qui sort un peu des sentiers battus fait face à un torrent d'Attaques Foudre de la part de la communauté.

Un Pokemon ZA sauvage est apparu, ce n'est visiblement pas très efficace

Après une vague de leaks massifs autour de Pokemon ZA, entre autres jeux de la franchise et dossiers sensibles de Nintendo, Pokemon ZA ouvrait donc les portes d'Illumis aux dresseurs de tous horizons hier. Comme son aîné, il fait toutefois l'objet d'un taillage en règle de la part de la communauté. Tant du côté des streamers que via des réactions sur YouTube ou Reddit, le dernier titre en date de Game Freak et de la Pokémon Company semble faire très mauvaise presse auprès des joueurs.

Déjà d'un point de vue technique, beaucoup reprochent à Pokemon ZA « un seul décor » accessible, « pratiquement sans vie », avec qui plus est une seule musique de fond, le tout se présenterait avec des textures d'une qualité visiblement très pauvre, et des « bâtiments quasiment copiés/collés ». L'exploration du « monde ouvert » d'Illumis s'avérerait par ailleurs peu intéressante, car regorge de « murs invisibles » et se fait via un « système de parkour perfectible ».

Comble de la déception : visiblement aucune différence notable entre la version Nintendo Switch et la version Nintendo Switch 2, qui se « contente d'un cap de 60 images par seconde, alors qu'elle est sur le papier capable d'aller jusqu'à 120 images par seconde ». Les joueurs pestent également contre Pokemon ZA au sujet de « nombreux bugs visuels », ainsi que des « temps de chargement noirs de 2 à 4 secondes pour chaque action », soit « 4 temps de chargement par minute en moyenne ».

Les joueurs ne cachent également par leur déception vis-à-vis d'une autre composante majeure de Pokemon ZA : ses combats, que beaucoup considèrent comme « beaucoup trop simples/casu », manquant donc de la profondeur stratégique propre à la licence. De même, les Pokémon Shiny, d'habitude très difficiles à trouver, seraient ici « impossibles à rater »... à moins d'essayer de les prendre en photo, ce qui aurait tendance, en raison visiblement d'un bug, à les faire disparaître. Enfin, l'épineux sujet du prix du jeu de base et de son DLC controversé revient régulièrement sur le tapis. En définitive, il semblerait donc que Pokemon ZA écope d'un gros carton rouge de la part de la communauté.

