Voilà maintenant un peu plus d’une semaine que Légendes Pokemon ZA est disponible et qu’il déchaîne, comme on pouvait s’y attendre, toutes les passions possibles et imaginables sur les réseaux sociaux. Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, le successeur de Légendes Pokemon Arceus mais aussi Écarlate et Violet ne manque pas de faire parler de lui, pour le plus grand bonheur de The Pokemon Company. Car le plus important pour cette dernière, c’est que le succès soit au rendez-vous, et les premiers chiffres parlent aujourd’hui pour eux-mêmes.

Légendes Pokemon ZA est déjà un immense carton

Dans un communiqué publié par la branche japonaise de Nintendo, nous apprenons en effet que Légendes Pokemon ZA s’est écoulé à 5.8 millions d’exemplaires à travers le monde la semaine de sa sortie, ce qui en fait d’ores et déjà le meilleur lancement pour un titre sur Nintendo Switch 2. À titre de comparaison, Mario Kart World, qui détenait jusqu’à présent ce record, s’était de son côté écoulé à 5.6 millions d’exemplaires le mois de son lancement. De fait, cela en dit déjà long sur le succès rencontré par Légendes Pokemon ZA.

Bien sûr, le fait que Mario Kart World faisait office de titre de lancement sur une nouvelle console venant tout juste de sortir a naturellement pu jouer, tout comme le fait qu’il s’agisse d’une exclusivité Nintendo Switch 2 contrairement à Légendes Pokemon ZA. Néanmoins, cela ne rend pas l’engouement pour ce dernier moins impressionnant pour autant, surtout quand Nintendo précise que près de la moitié des exemplaires vendus l’ont été sur Nintendo Switch 2. Pas mal, donc, pour une console qui se serait aux dernières nouvelles écoulée à 5.8 millions d’unités.

© Nintendo / Game Freak

Maintenant, reste à découvrir jusqu’où ira le succès de Légendes Pokemon ZA par rapport à ses prédécesseurs. Rappelons qu’à ce jour, Écarlate et Violet reste l’un des jeux les plus vendus de la Nintendo Switch avec 27.15 millions d’exemplaires vendus, juste devant Épée et Bouclier et ses 26.84 millions de jeux écoulés. Et bien que nous n’ayons pas eu de mise à jour des chiffres de ventes d’Arceus depuis, Légendes Pokemon ZA semble bien parti pour le surpasser, lui qui s’était vendu à 14.8 millions d’exemplaires en l’espace de deux mois.

Source : Nintendo Japon