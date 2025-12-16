Pokemon ZA vous fait un beau cadeau pour célébrer la fin d'année sur Nintendo Switch et Switch 2. Les abonnés ont intérêt à ne pas tarder pour en profiter.

Vous allez avoir la classe sur votre console Nintendo Switch. Du moins si vous prenez part à la nouvelle mission Online qui vous promet de belles récompenses si vous jouez à Légendes Pokemon ZA. La nouvelle mouture de ce qui pourrait devenir la vraie licence secondaire chez les monstres de poche met en lumière trois spécimens adorés pour les abonnés. Plus qu'un cadeau, c'en sont trois qui vous sont offerts très simplement. Il serait dommage de passer à côté alors notez bien les dates, car ils ne resteront pas éternellement.

Un triple-cadeau pour les fans de Pokemon ZA

La mode est aux méga-évolutions dans l'univers Pokemon ces derniers temps. Celles-ci sont au cœur des nouvelles extensions du jeu mobile TCG Pocket, mais aussi du véritable JCC. Sans surprise, elles sont aussi au cœur de Legends ZA, que ce soit dans l'aventure principale ou le DLC. Dès lors, Nintendo et la Company ont réservé une petite surprise très sympa pour les fans. Voilà une belle façon de terminer l'année 2025 et célèbrer les fêtes de fin d'année.

Les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir décorer leur compte à l'effigie de trois méga-évolutions de taille de Pokemon ZA. En effet, les starters de la sixième génération (ou plutôt leur évolution finale), sont à l'honneur. Ainsi, vous allez pouvoir revêtir des images de profil à l'effigie de Méga-Blindépique, Méga-Goupelin et Méga-Amphinobi. Un trio de choc qui vous permettra d'afficher votre passion pour la franchise auprès de vos amis et des autres joueuses et joueurs.

© Nintendo.

Tous les abonnés Switch Online qui rempliront les nouvelles tâches de My Nintendo, à retrouver dans la section « Missions et récompenses », entre le 10 décembre 2025 (1h du matin) et le 7 janvier 2026 (1h du matin) pourront récupérer ces trois récompenses. Pour le coup, l'objectif est très simple : il vous suffit seulement de jouer à Pokemon ZA. Rien de plus. Une fois que vous aurez lancé une partie sur votre console Nintendo Switch ou Switch 2, vous validerez automatiquement votre mission (à condition d'être abonné au service en ligne, évidemment).

Aussi, ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas tout de suite utiliser les éléments de profil méga-évolués inspirés de Pokemon ZA. Vous devrez attendre la fin de l'événement pour en bénéficier. Plus précisément, ils seront distribués entre le 7 et le 17 janvier 2026. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire.