Les fans de Pokemon ZA abonnés au Nintendo Switch Online peuvent récupérer du contenu gratuit pour personnaliser leur profil. En revanche, il ne faudra pas trop trainer puisque ces récompenses ne sont là que pour une durée limitée.

Depuis la mise en place du Nintendo Switch Online, le service a beaucoup évolué. Chaque mois, il offre plusieurs avantages à ses abonnés, en plus de la possibilité de jouer en ligne. Si vous avez les packs d'extension, vous pouvez même profiter d'une vaste collection de jeux classiques, rétros et cultes. En ce moment, les abonnés et fans de la série Pokemon peuvent aussi mettre la main sur des cosmétiques gratuits aux couleurs de Pokemon ZA, le dernier jeu en date de la franchise.

Du contenus gratuits aux couleurs de Pokemon ZA dispo pour les abonnés Nintendo Switch Online

Pokemon ZA est disponible sur Nintendo Switch 2 et Switch première du nom depuis octobre 2025. Si le jeu divise beaucoup, il reste une réussite commerciale et de nombreux joueurs arpentent encore les rues de la ville pour en collectionner tous ses petits monstres. Certains explorent même d’autres dimensions grâce au DLC Mega Dimension, dispo quant à lui depuis le mois de décembre dernier. Il permet de découvrir de nouvelles facette de la ville, de remplir de nouvelles mission et surtout de capturer tout un tas de nouveaux pokemon exclusifs.

Si vous faites partie de ceux-là, vous devriez certainement être intéressé par quelques icônes gratuites aux couleurs de Pokemon ZA pour orner votre profil Nintendo. En tant qu’abonnés au Nintendo Switch Online, vous pouvez gagner des points de platine en accomplissant quelques défis. Ces points peuvent ensuite être échangés contre tout un tas de choses, dont des cosmétiques pour personnaliser votre profil de joueur. En ce moment, justement, la vague 2 des icônes de Pokemon ZA est disponible.

Vous trouverez ces nouvelles icônes Pokemon ZA dans le menu Nintendo Switch Online de vos consoles Nintendo Switch et Switch 2. Mega Meganium, Mega Empiflor ou encore Mega Glaivodo sont à l’honneur aux côtés de différentes figures de Pokemon ZA et de son premier DLC. Le second set de ces récompenses gratuites est disponible jusqu’au 9 février 2026. Il en existent évidement tout un tas d'autres et une rotation a d'ailleurs lieu chaque dimanche.

Source : Nintendo Switch Online / Pokemon ZA