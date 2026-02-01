Légendes Pokémon ZA continue de vous faire des cadeaux plus de trois mois après sa sortie. Une belle surprise qui va plaire aux abonnés Nintendo Switch Online.

Les Pokéfans vont relancer leur partie de Pokemon ZA en apprenant cette nouvelle. Le dernier jeu de la célèbre franchise qui fêtera ses 30 ans le mois prochain dévoile de nouveaux cadeaux. Disponibles en exclusivité pour les abonnés au Nintendo Switch Online, ils sont très faciles à récupérer en plus d'être particulièrement classe.

Plein de cadeaux pour les abonnés fans de Pokemon ZA

Pokemon ZA, c'est la nouvelle itération de la licence “Légendes” dans l'univers des monstres de poche. Sorti en octobre 2025 sur la Nintendo Switch 2 et sa grande sœur, l'opus nous transporte à Illumis pour une aventure inédite. Entre atmosphère à la Détective Pikachu et retour dans une ville directement inspirée de Paris, cet opus ne manque pas de charme.

Dès lors, vous serez probablement nombreux à apprécier les nouveaux cadeaux offerts aux abonnés Nintendo Switch Online. Une fois de plus, vous allez pouvoir habiller votre profil à l'image de Pokemon ZA et, plus spécialement, de son DLC Méga-Dimension. 8 icônes servant de photo de profil sont à récupérer gratuitement. Elles sont à l'effigie de plusieurs personnages, dont le héros ou l'héroïne, mais aussi plusieurs méga-évolutions.

Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Ces 8 icônes ne sont qu'une première vague dédiées à Pokemon ZA. Trois autres sont prévues tout au long du mois de février, alors retenez bien les dates pour n'en manquer aucune :

Première vague : du 26 janvier au 2 février 2026 (01h59).

: du 26 janvier au 2 février 2026 (01h59). Deuxième vague : du 2 au 9 février 2026 (01h59).

: du 2 au 9 février 2026 (01h59). Troisième vague : du 9 au 16 février 2026 (01h59).

: du 9 au 16 février 2026 (01h59). Quatrième vague : du 16 au 23 février 2026 (01h59).

Comme expliqué, les icônes de profil Pokemon ZA représentent du contenu gratuit offert aux abonnés Nintendo Switch Online. Pour en bénéficier, il faut simplement les récupérer depuis l'application NSO de votre console Switch 1 ou 2. Vous trouverez le lot d'illustrations dans la section « Missions et récompenses », à échanger chacune contre 10 points platine.

Ces points platine s'obtiennent en réalisant des missions dans le cadre de l'abonnement Online. La plupart du temps, ils s'obtiennent juste en jouant à un jeu, comme Pokemon ZA. Si vous n'y avez jamais fait attention auparavant, il y a des chances que votre portefeuille soit déjà rempli de cette monnaie dématérialisée. Il ne vous reste alors plus qu'à vous faire plaisir.

© Nintendo et The Pokémon Company.