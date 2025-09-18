Alors qu'il ne sort pas avant le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 1 et Nintendo Switch 2, Pokemon ZA a déjà fait l'objet de l'annonce d'un DLC dans le cadre du dernier Nintendo Direct en date, ce qui a déjà provoqué une grosse levée de boucliers de la part des joueurs. Peu après cela, voilà une autre annonce qui échauffe les esprits, cette fois autour d'un changement majeur arrivant en 2026, et allant aux yeux de la communauté à l'encontre d'une philosophie centrale de la licence.

Pokemon ZA ramène à la maison une nouvelle polémique

Pokemon ZA, le prochain jeu de la licence Légendes après Arceus, arrive donc dans un petit mois sur Nintendo Switch 2 et sa grande sœur. Il entend à nouveau proposer un monde ouvert interactif pour les dresseurs, qui pourront prendre une part plus active dans les affrontements avec leurs monstres de poche. Cela se déroulera également dans un cadre urbain, avec un cycle jour/nuit impliquant d'âpres duels une fois le soir venu.

Cependant, deux récentes annonces autour de Pokemon ZA risquent de refroidir grandement les ardeurs des fans. Outre celle d'un DLC alors que le jeu de base n'est pas encore sortie, son site officiel a récemment partagé une autre nouvelle qui fait encore polémique au sein de la communauté. On y apprend ainsi que le titre se connectera à Pokemon HOME courant 2026, mais cela va impliquer un changement important.

Une fois les deux liés, le site officiel de Pokemon ZA signale alors qu'il ne sera pas possible de transférer des Pokemon de ce jeu aux épisodes précédents de la franchise, même Écarlate & Violet ou encore Arceus. À l'inverse, les Pokémon transférés d'un précédent volet vers ZA, afin d'en étendre le roster, ne seront par ailleurs plus échangeables vers leur jeu d'origine. Pour une large partie de la communauté, cela va totalement à l'encontre de la philosophie de la licence et l'interconnectivité des échanges entre différentes versions afin de compléter leurs Pokedex respectifs. Une telle initiative représente également pour les joueurs une contradiction à la raison d'être même du système Pokemon HOME. Reste à voir si ce changement s'avèrera être un pari payant pour l'avenir pour Pokemon ZA, Nintendo et Game Freak, ou tout le contraire.

Source : Site officiel de Pokemon ZA