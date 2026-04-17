La saison 10 de Légendes Pokemon ZA vient bien marquer la fin d’une (courte) époque pour le jeu et surtout pour sa scène compétitive. On vous explique.

Un vent de fraîcheur pourrait souffler au sein de la franchise l’année prochaine. 2027 marquera en effet l’arrivée du prochain duo de jeux, Pokémon Vents & Vagues, qui pourrait apporter une évolution longtemps réclamée par la communauté. Mais avant que l’on ne découvre si Game Freak a prévu d’autres surprises que celles montrées dans la première bande-annonce, le studio continue de choyer les joueurs de ses productions actuelles. Pokemon ZA, va ainsi lancer sa dixième saison, qui marquera déjà la fin d’une ère pour l’épisode, moins d’un an après sa sortie.

La saison 10 de Pokemon ZA confirme le baisser de rideau pour le compétitif

Alors que la neuvième saison de combats classés touche lentement à sa fin, Game Freak a partagé de premiers détails sur la saison 10 de Pokemon ZA. Ce ne sera pas une surprise pour les joueurs réguliers, mais cette fois ça se confirme : la partie compétitive du jeu est bien passée en mode pilote automatique. Parce que deux fois de suite ça peut être une simple coïncidence, trois fois c’est une tendance. En effet les sept premières saisons du jeu avaient toutes un point commun, l’introduction de nouvelles Méga-Gemmes, poussant les dresseurs les plus occasionnels à essayer le mode compétitif. Puis, les saisons 8 et 9 n’en proposaient plus, et ce sera encore le cas pour la dixième, laissant entrevoir que Pokemon ZA a tourné majoritairement la page, sans doute au profit de Pokémon Champions et de l’ouverture des des transferts via Pokémon Home ce mois-ci.

La saison 10 de Pokemon ZA débutera ainsi le 23 avril à 8h00, jusqu'au 14 mai à 7h00. Malgré ce changement, le principe, lui, reste le même : des affrontements en ligne à quatre en temps réel, une progression du rang Z au rang A, et de précieuses récompenses distribuées à chaque échelon. En voici d’ailleurs la liste :

Rang A

3 Capsules d'Or

5 Capsules d'Argent

3 Graines Maîtrise

1 Maxi Pépite

Rangs B à E de Pokemon ZA

2 Capsules d'Or

3 Capsules d'Argent

2 Graines Maîtrise

2 Pépites

Rangs F à I

1 Capsule d'Or

2 Capsules d'Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rang J à M dans Pokemon ZA

1 Capsule d'Argent

1 Graine Maîtrise

2 Pépites

Rang N à R

1 Graine Maîtrise

1 Pépite

Rang S ou inférieur

1 Pépite

Les joueurs compétitifs de Pokemon Za pourront malgré tout obtenir des Méga-Gemmes déjà disponibles, dont celles de Braségalite, Laggronite, Jungkite, Glaivodite, Blindépiquite, Goupelinite et Amphinolite (si non obtenues précédemment). Les dresseurs chevronnés n’ont pas manqué de partager leur déception et leur envie de déserter le jeu, mais Pokemon ZA continuera d’assurer le service, certes plus minimal, en attendant l’arrivée de la relève.

Source : Game Freak