La nouvelle entrée dans la galaxie des monstres de poche se prépare à son rythme. Toutefois, la dernière annonce concernant Légendes Pokemon ZA ne fait pas l'unanimité.

Nous sommes quasiment à un mois, jour pour jour, de la sortie de Légendes Pokemon ZA sur Nintendo Switch 1 et 2. Dès lors, l'éditeur redouble d'effort pour alimenter la communication autour de ce titre très attendu. Cependant, toutes les annonces ne sont pas vues du meilleur œil par les fans. La preuve avec l'éclatement d'une polémique qui va remettre en question le passage en caisse pour une bonne part de la communauté.

Pokemon ZA pense déjà à l'avenir

Vendredi dernier, Nintendo enflammait la toile avec sa nouvelle grosse conférence pour la Switch 2. Pendant une heure, les annonces d'envergure ont plu. Il y en avait pour tout le monde, y compris pour les fans de la franchise la plus lucrative du monde vidéoludique ! Pikachu et ses congénères étaient de la partie, y compris avec très attendu Pokemon ZA.

À l'occasion du dernier Nintendo Direct, Pokemon ZA a encore fait une démonstration de son gameplay et de son histoire. Nous avons alors appris que cette dernière aurait droit à une extension intitulée « Méga-Dimension ». Elle s'inscrira dans la dynamique des méga-évolution mise en lumière dans les derniers trailers du jeu. Nous savons d'ores et déjà que méga-Raichu en sera la vedette, ainsi que le ténébreux Hoopa.

Une annonce qui ne passe pas auprès des joueurs

Nous sommes habitués aux DLC pour les jeux de la franchise. Cependant, cette annonce arrive avant même la sortie de Pokémon ZA, fixée au 16 octobre 2025. Les joueuses et joueurs n'ont pas eu l'occasion de s'y essayer qu'on s'attaque à leur porte-monnaie. Le prix est déjà fixé à $39,99 outre-Atlantique, laissant présager 39,99 € en France. Les commentaires sur YouTube, notamment, expriment toute la lassitude du public face à cette pratique.

Capture d'écran en date du 15 septembre 2025. © Gameblog.

En outre, au delà du prix et du timing, un autre détail fâche. De fait, des internautes déplorent que l'histoire de Pokemon ZA se termine avec ce DLC. Bien sûr, le jeu de base proposera un scénario complet. Toutefois, l'annonce laisse entendre que pour avoir tous les tenants et aboutissants des événements qui ont lieu à Illumis, il faudra se plonger dans l'extension Méga-Dimension. Tout cela combiné est gage de frustration chez les fans qui réclament des jeux complets à un tarif raisonnable.