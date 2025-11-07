Une nouvelle aventure attend les Dresseurs de Kalos avec le DLC Méga-Dimension, qui introduit Extra une nouvelle zone, de nouveaux personnages et des Méga-Évolutions inédites dans Pokemon ZA.

Les fans de Pokémon vont pouvoir replonger dans Kalos plus tôt que prévu. The Pokemon Company vient d’annoncer Méga-Dimension, le tout premier contenu additionnel de Pokemon ZA, attendu pour le 10 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. Au programme, une nouvelle zone à explorer, des Pokémon exclusifs et le retour d’une mécanique culte.

Une nouvelle aventure Pokemon ZA

Cette extension Pokemon ZA emmène les Dresseurs à Extra Illumis, une version alternative et mystérieuse de la capitale de Kalos. Des distorsions spatiales ont commencé à déformer la ville, ouvrant des portails vers cette dimension parallèle. Là-bas, tout semble plus étrange, plus dangereux… et surtout plus puissant. Les joueurs y croiseront des Pokemon méga-évolués inédits et des créatures rarement vues à Illumis. Certains dépasseront même la limite du niveau 100, grâce à un nouveau système baptisé “niveaux extradimensionnels”. De quoi promettre des combats bien plus intenses.

Pour guider les joueurs dans ce nouveau monde, l’extension Pokemon ZA introduit Anya, une pâtissière pleine d’énergie, et son partenaire Hoopa. Ensemble, ils ouvriront les portails menant à Extra Illumis grâce à de curieux Donuts interdimensionnels. Ces friandises, préparées avec des Baies spéciales, offrent divers effets, comme booster les statistiques de vos Pokémon. Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle alliée, Cornélia, héritière de la Méga-Évolution, rejoint aussi l’aventure. Avec la mystérieuse Team MZ, elle tentera de percer les secrets de cette dimension parallèle et de recenser toutes les formes méga-évoluées connues.

Deux nouvelles Méga-Évolutions à découvrir

Le DLC de Pokemon ZA marque aussi l’arrivée de Méga-Éoko et Méga-Glaivodo. Le premier utilise des ondes sonores pour créer des attaques d’une puissance impressionnante. Le second, déjà redoutable dans sa forme classique, devient encore plus massif avec une lame dorsale surdimensionnée capable de trancher tout sur son passage. Les Dresseurs pourront d’ailleurs obtenir la Glaividite, la Méga-Gemme de Glaivodo, en remportant des combats classés dans le Club de Combat Z-A. Une belle récompense pour les plus compétitifs.

En parallèle, une mission secondaire EX vient d’être ajoutée au jeu de base. Baptisée Un scintillement sans pareil, elle permet d’obtenir Diancie, le Pokemon Joyau. Pour la débloquer, il suffit de récupérer une Diancite via la fonction Cadeau Mystère, puis de se rendre à l’Agence Beladonis. Une fois la mission terminée, vous pourrez ajouter Diancie à votre équipe et le faire évoluer en Méga-Diancie. Pour rappel, le prix du DLC est de 29,99 euros.

