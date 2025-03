Comme on l'avait supposé, le Pokemon Presents de février 2025 a été le théâtre de la vraie annonce en bonne et due forme de Légendes Pokémon : Z-A. Le prochain gros jeu de la licence qui a confirmé une sortie pour fin 2025, ce qui semble définitivement enterrer la rumeur d'un lancement dès cet été. Pour y jouer, vous aurez seulement besoin d'une Nintendo Switch, mais le titre sera forcément rétrocompatible avec la Nintendo Switch 2. Le constructeur japonais et The Pokémon Company n'ont rien dit sur une version optimisée, mais on en saura peut-être davantage lors de la présentation de la console le 2 avril 2025 à 15h00.

Une jolie découverte dans le trailer d'annonce de Pokemon ZA

On sait enfin à quoi s'attendre avec Pokemon ZA qui a donc laissé entrevoir son gameplay et les nouveautés offertes dans ce nouvel épisode. Il faudra ainsi compter sur des combats semi-dynamiques puisque vous pourrez vous déplacer tout en donnant des ordres à vos pokémon afin d'esquiver ou contre-attaquer. De plus, on a pu également constater que la mécanique de Méga-Évolutions allait faire son retour. En revanche, il y a peut-être quelque chose qui est passé inaperçu, et qui devrait beaucoup plaire à certains.

À un moment de la vidéo de Pokemon ZA, on peut voir un Germignon qui lance une attaque Tranch'Herbe sur un Laignergie. Un assaut qui ne fait pas tomber la créature au sol, mais qui l'étourdit seulement. Dans la foulée, le dresseur jette sa pokéball pour capturer le Lainergie et l'ajouter à sa collection. C'est potentiellement une jolie découverte étant donné que les pokémon sauvages ne sont pas immédiatement vaincus une fois leur santé réduite à zéro. Et ça aurait une importance pour celles et ceux qui chassent les Shiny, qui éviteraient de ce fait de les perdre bêtement, mais également pour les amateurs du Nuzlocke Challenge.

C'est quoi le Nuzlocke Challenge ? Des règles que les joueurs s'imposent eux-mêmes pour augmenter la difficulté dans un jeu Pokemon. Les conditions principales sont les suivantes. Lorsqu'un pokémon est K.O, il est en vérité considéré comme mort aux yeux des participants et ne peut plus être utilisé. En outre, le joueur n'est autorisé à capturer que le premier pokémon sauvage croisé. Cette pratique semble donc avoir été directement intégrée, du moins en partie, dans Pokemon ZA. Est-ce que cela suffira à estomper la déception ressentie par certains au cours de la présentation ? Réponse dans quelques mois...

Source : via Gamesradar.